Xavier Polycarpe dévoile son premier EP solo

L’artiste Xavier Polycarpe a proposé son tout premier EP Minute le 9 juin dernier. Ce projet composé de 5 titres est coréalisé par Florian Gouëllo. aficia vous en dit plus.

“Minute” est le single annonçant la sortie du premier EP de Xavier Polycarpe. Une annonce qui a ravie les fans de l’artiste début mai. Ce titre est une course après le temps qui passe et que l’on ne peut pas contrôler. Cette fois-ci, l’interprète a choisi une production organique, pop, moderne et dansante. Le chanteur explique :“Il fait partie de ces morceaux qui ont eu plusieurs vies avant d’arriver à maturité. La mélodie du refrain vient d’une chanson d’anniversaire pour un ami à l’époque du lycée”.

Un EP organique, vivant et frais

Pour son tout premier opus, Xavier Polycarpe a décidé d’inscrire son ardeur créative. En effet, le membre du groupe Macadam Crocodile avait pour but de se lancer en solo. Il souhaitait dévoiler au grand jour ce projet qui mûrissait dans son esprit. Alors, l’artiste a annoncé une nouvelle page de son histoire musicale. Une histoire qu’il souhaite également faire vivre sur scène. Pour Xavier Polycarpe, elle est un véritable terrain de jeu et de partage avec le public. Au moment où l’artiste est sur scène, il donne à voir et à entendre cette énergie solaire qui l’anime.

Le chanteur a un style bien à lui, organique, vivant et frais. C’est ainsi que cet EP entièrement en anglais possède des compositions franches. En outre, il a décidé d’aborder des sujets divers comme la vie quotidienne, le temps qui passe, le vertige de la paternité ou encore l’instant présent. Du côté des sonorités, Xavier Polycarpe a sélectionné des sonorités brutes, mélodiques et spontanées. Des instrumentales originales et désinvoltes ainsi que la voix chaleureuse et écorchée de l’artiste viennent couronner le tout.