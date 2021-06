Yadam dévoile “WWYE”, un véritable cri du cœur !

Il en avait gros sur la patate, et il avait besoin de sortir “WWYE”. Yadam dévoile sa nouvelle chanson à découvrir sur aficia.

“Il y a 4 ans, tout a commencé avec une belle rencontre, un rêve réalisé devant vos écrans, je n’avais que 19 ans et je venais tout juste d’arriver en France après avoir quitté mon pays”. C’est avec ces premières lignes que Yadam, découvert dans ‘Nouvelle Star’ en 2019, annonce son retour via les réseaux sociaux.

C’est en réadaptant “Crier tout bas” de Coeur de Pirate devant cette dernière que Yadam s’est révélé. Mais quatre ans plus tard, il revient sur le fait qu’il n’est eu aucune nouvelle de l’artiste canadienne : “Je comprends aujourd’hui notre éloignement, mais il y a quatre ans en arrière, je ne comprenais pas pourquoi après avoir vécu quelque chose de si beau et réel à mes yeux, elle ne s’était pas intéressée à moi”, déclare-t-il en espérant capter son attention.

WWYE ou “une ironie dans une mélancolie”

Un léger coup d’œil dans le rétro et Yadam s’empresse de regarder devant lui, entouré d’une équipe qui lui fait pleinement confiance. Il a donc écrit une chanson, “WWYE” pour “What Were You Expecting?” par rapport à ces quatre ans écoulés, mais aussi “sur la vraie vie, nos attentes et nos espoirs et le fait qu’il ne faut pas trop dépendre des autres et de leurs promesses pour atteindre nos buts”. Il ajoute que “cette inspiration m’a offert une bonne chanson avec un mood, une vibe, une ironie dans ma mélancolie que j’ai envie de partager”.

Découvrez “WWYE”, le nouveau single de Yadam :

Résultat, Yadam offre un titre relativement énergique, où on le sent tourmenté, rempli de colère et d’une recherche d’une liberté. Quelque part, il s’est peut-être musicalement trouvé… Le titre est extrait de l’EP SAFEPLACE (Safer Edition). Ce petit message a finalement retenu l’attention de Cœur de Pirate qui a réagi sur Instagram : “Désolée que tu aies appris ça comme ça (…) j’ai du mal à aider quelqu’un qui ne m’a jamais demandé de l’aide directement”. Affaire à suivre sur la possible collaboration entre les deux artistes…