Ycare invite Amel Bent sur le délicat “A mi manera” 

Ycare poursuit l’exploitation de son album de duos en misant sur le puissant “A mi manera” aux côtés d’Amel Bent. C’est à découvrir sur aficia !

Quatre années après la parution de son dernier disque studio Adieu je t’aime en 2018, Ycare opérait un retour remarqué dans les bacs l’automne dernier avec Des millions d’années, un cinquième opus enrichi de 12 compositions originales dont 11 partagées en duo avec pléthore d’artistes de renom tels que Patrick Fiori, Madame Monsieur, Joyce Jonathan ou encore Ibrahim Maalouf.

Il en résulte un opus d’une grande richesse, authentique de surcroît grâce à une écriture fine et ciselée sublimant des mélodies et ritournelles saisissantes. C’est avec un plaisir non dissimulé que nous retrouvions aussi à la tracklist l’indémodable “D’autres que nous” interprété avec Axelle Red en 2019. Les collaborations semblent donc réussir à Ycare qui tient avec “Animaux fragiles” un nouveau tube cumulant déjà plus de 7 millions de streams et un clip visionné 5 millions de fois sur YouTube.

Une déambulation féérique

Fort d’une critique très positive, Ycare continue ainsi de défendre les couleurs de cet album qui devrait prochainement être enrichi de nouveaux duos dans un second volume. Alors qu’il foulera la mythique scène de l’Olympia le 22 avril prochain avant de jouer à la Salle Pleyel le 25 novembre, l’artiste propose d’extraire “A mi manera” comme nouveau single. Un choix judicieux tant les signatures vocales d’Ycare et d’Amel Bent trouvent une harmonie parfaite pour conter le souhait d’une vie douce, empreinte de bonheur, et dictée selon ses propres choix.

Afin de mettre en lumière ses mots, Ycare a levé le voile sur une mise en images poétique réalisée en plein de cœur de Paris. C’est d’abord à cheval que le chanteur arpente les rues de la capitale avant de croiser la route d’une petite fille aux allures de fée. C’est naturellement ensemble que les deux compères décident de poursuivre leur chemin, tout en légèreté, gagnant au détour d’une adresse le sourire tendre et complice d’Amel Bent.

Visionnez “A mi manera”, le nouveau clip d’Ycare :