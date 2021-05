Yndi’s Sanctuary, jeux puzzle et musical, est désormais disponible sur l’Apple Store. Une communication malicieuse pour le premier album d’YNDI à venir, Brésil Noir. Véritable poème musical, on y arpente avec bohème et originalité l’univers de l’artiste.

Attrapez les étoiles, recomposez la partition. Voici le jeu téléphone de Camille Petit, produit par Immersion et Psycho. Mêlant puzzle et contemplation, Yndi’s Sanctuary vous propose de découvrir d’une autre manière la musique d’Yndi.

Pour jouer, il vous faut saisir la composition d’un morceau inédit, représenté sous forme d’étoiles. Réunissez les drums, snares, voix et rythmiques pour composer le titre “Nuit”(extrait de ce premier album). Durant les quinze minutes moyenne de la partie, on voyage, on apprend des notes et on enlace une matière sonore envoûtante. Sublimée par les images, la musique s’élève et apporte une nouvelle profondeur à ses textes. Une fois la partie terminée, vous pourrez découvrir en exclusivité ce nouveau titre.

Idée originale, s’affranchissant des frontières pour fusionner les arts. Un pari audacieux qui ne réunira sans doute pas les foules, mais qui conquerra à coup sûr les quelques aventuriers ayant osé la balade.

– Jeu disponible sur Apple et Play Store –

Découvrez le clip “Nuit” forgé à partir du jeu Yndi’s Sanctuary :