Yorina écume ses doutes avec “Just A Wave”

Parallèlement à son dernier EP paru au mois de juin, Yorina fait la part belle à la poésie sur l’envoûtant “Just A Wave”, un nouveau titre en écoute sur aficia !

Avant de se révéler en chanson, Yorina entretenait déjà un lien fort avec la scène et le milieu artistique grâce à sa profession de couturière et ses expériences en mannequinat. Passionnée et un brin rêveuse, l’artiste ne fait pas de concession en cultivant un univers artistique pluriel puisqu’elle s’illustre aussi bien sur des compositions brutes, sensibles et oniriques que sur titres électroniques sous l’identité Di Bosco, son projet de DJ-setting.

Quatre années après la parution de son premier EP, Yorina opérait ainsi son retour au mois de juin avec Bliss & Grief. Comme à l’accoutumée, l’artiste puise dans ses racines pour livrer des compositions authentiques teintées d’une pop synthétique résolument frénétique. À travers les cinq pistes de ce nouveau projet, elle évoque notamment les états d’amour et interroge le rapport aux autres et à soi ou encore la perte de l’insouciance dans un quotidien tourmenté.

La quête d’un avenir meilleur

À côté de ce retour réussi, Yorina s’offre une parenthèse musicale en donnant de la voix sur la bande-originale du long-métrage apocalyptiqueVesper Chroniques qui a enregistré plus de 60 000 entrées en France à l’issue de son premier week-end d’exploitation dans les salles obscures. La bande-originale a été composée par Dan Levy, producteur de renom et fondateur du duo The Dø, et renferme plusieurs pépites à l’instar de la piste “Just A Wave” interprétée par Yorina.

Comme une évidence, “Just A Wave” offre une conclusion bouleversante à la bande-originale. D’une grande pureté, la voix singulière de Yorina est sublimée par un orgue et la tension des cordes. Son interprétation s’accommode à merveille à cette composition très organique qui gagne progressivement en intensité et qui permet à son interprète de porter, avec fragilité, les espoirs d’un avenir meilleur malgré une nature fragilisée.

Écoutez “Just A Wave” de Yorina :