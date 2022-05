Youka débarque comme « Johnny » sur son nouveau single

Fort de son succès retentissant sur la plateforme TikTok, Youka enchaîne les hits à l’approche de l’été et régale son public très demandeur. Découvrez « Johnny », son nouveau single sur aficia.

Youka est l’une des étoiles montantes du R&B en France, l’une des têtes d’affiche de cette génération d’artistes bercée par la mélodie. Le jeune melunais fait son petit bonhomme de chemin avec patience et persévérance.

Dans la musique depuis 2019, les points forts de Youka demeurent incontestablement la topline et la mélodie. Raconteur d’histoires d’amour et de jeunesse, il surfe sur les productions avec une aisance singulière. Youka ne compte aucun album à son actif mais plusieurs singles et une communauté solide qui s’agrandit. Porté par un univers davantage afro à ses débuts, puis R&B au fil du temps, le mélodiste mélange aujourd’hui les genres et les styles avec facilité, notamment grâce à sa voix harmonieuse et sa créativité.

En 2021, Youka s’est fait un nom avec « Libala », vu plus de 635 000 fois sur YouTube. Fédérateur et solaire, le clip présentait l’identité d’un artiste désireux de faire de la musique un plaisir avant tout.

L’incontournable de TikTok

Pour la plupart, Youka est avant-tout un artiste omniprésent sur les réseaux et notamment sur TikTok. Sur la plateforme chinoise, l’artiste amène son spectateur dans les studios d’enregistrement mais aussi sur scène ou dans les tournages de ses clips. Une certaine proximité avec son public qui plaît.

Pour la sortie de « Je suis dans ça », en début d’année, en collaboration avec Lybro, SenSey’ et Dieson Samba, Youka faisait monter la pression sur son compte TikTok, ce qui a permis au morceau d’exploser (808 340 vues sur YouTube). Une communication 2.0 extrêmement maitrisée et réussie de sa part.

« Johnny » pour lancer l’été

Youka souhaite alors confirmer son ascension et dévoile, ce vendredi 27 mai, un nouveau titre « Johnny », faisant référence à la rockstar Johnny Hallyday. Accompagné par des rythmiques et une guitare à sonorités africaines, l’artiste offre un dépaysement à la fois calme et dansant. Cette manière, une nouvelle fois, de mélanger les genres avec élégance. Dans le visuel, on y retrouve quelques chorégraphies de qualité, mais aussi de la bonne humeur communicative.

Ce single « Johnny » lance la promotion d’un nouvel EP prévu début juillet. Vous retrouverez Youka, très prochainement, en interview sur aficia.

En attendant, découvrez “Johnny” de Youka :