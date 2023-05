Ysé délivre le sensible et personnel EP ‘Oser’

C’est un projet que l’on attendait, celui d’Ysé, le diamant brut de la variété française. Son EP ‘Ose’ vient à peine de sortir et nous procure le plus beau des sentiments : l’amour propre. aficia t’en parle !

On ne vous la présente plus tellement le projet et l’artiste nous séduit à chaque chanson. Personnel, sensible, authentique, Ysé fait partie de ses voix à la fragilité attachante et convaincante. En ce 12 mai, elle dévoile un EP de 6 titres dont “Ose”, “Les acacias” et “Demain n’existe plus” ont été dévoilés. Si notre cœur balance pour la voix pure de l’artiste sur ses quelques accords de piano, de manière acoustique, elle réussit avec brio le jeu des rythmes estivaux et des messages poignants.

“Oser”, le premier chapitre d’un projet solo !

“Oser” est le premier projet d’Ysé en solo, un projet que la jeune artiste défend déjà depuis moins d’1 an sur scène. De festivals, aux premières parties, elle parcourt la France pour bercer les oreilles par ses histoires où les émotions sont au centre de la mélodie. La confiance en soi, la place dans ce monde et les amour déçus… libèrent des émotions aussi belles que destructrices. Avec sa finesse, l’interprète envahit la scène et notre playlist par son charisme, bien à elle.

Nos coups de coeur : “Les acacias” pour son côté solaire et fédérateur. “Avec le temps” pour la nostalgie d’une relation passée qu’on ne cesse de remettre en boucle dans nos esprits. “Ose” pour l’audace du message et le bien que cette musique nous a procuré lors de la première écoute.

Découvrez “Oser” d’Ysé :