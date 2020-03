Yseult soutient le personnel hospitalier en chantant “Crier”. Écoutez !

Alors que son single “Corps” fait son petit bout de chemin, Yseult dévoile un single inédit baptisé “Crier”. C’est à découvrir sur aficia.

Cela fait maintenant six ans qu’Yseult est dans le paysage musical, six ans que nous l’a suivons. De ‘Nouvelle Star’ à “La vague” en passant par ses deux derniers EPs nommés Rouge et Noir, la chanteuse a toujours su nous captiver, de part son énergie, son féminisme, son charisme, sa personnalité mais surtout… sa voix.

Tantôt elle nous touche comme avec “Corps”, son dernier morceau qui fait l’unanimité auprès de tous et dont le clip vient de franchir le cap du million de vues, tantôt elle fait ressortir son côté lionne assumée.

Un moment suspendu…

Mais cette fois-ci, c’est sa sensibilité qu’elle met en avant. Alors que la France vit une période difficile, Yseult choisit la musique pour adoucir les mœurs. Récemment invitée par RFM pour vivre un ‘Live At Home’, la chanteuse a dévoilé un nouveau titre pas encore sorti jusqu’à maintenant.

Avec son pianiste Ziggy, Yseult propose un moment suspendu avec “Crier”, sa chanson qu’elle dédie au personnel hospitalier qui se donne corps et âmes en ce moment pour sauver des vies. À nouveau, Yseult sort ses tripes et chuchote sa détresse : “Je sais mais c’est plus fort que moi, tout s’assombrit autour de moi, j’ai ces voix dans la tête, tu vois / J’ai des envies de crier / souvent à la place des autres”, chante-t-elle.

Découvrez le morceau “Crier” à partir de 4’49 :