Cassia livre une parenthèse musicale avec son EP ‘Magnifier’ !

Un trio qui forme un groupe aussi attachant que talentueux : Cassia. En ce vendredi 9 juillet, ils sortent un EP, Magnifier. aficia t’en dit plus !

On avait été charmé par les mélodies de “Gotta Get Through Til Monday” lors de la sortie du clip en mars dernier. Cassia rappelle la nostalgie des années 70/80’s tout en modernisant et proposant une musique chill, chaleureuse et estivale.

La direction artistique qui accompagne l’opus est aussi intrigante que saisissante. Ce vendredi 9 juillet, l’EP Magnifier, constitué de quatre titres, évoquent des thématique que l’on pourrait qualifier de mélancolie optimiste. Avec Cassia, il n’est pas question de s’acharner sur son sort. Bien au contraire !

Magnifier est une ode à la bonne humeur, une dose de pop folk qui vient injecter une “Vitamins” refoulant les maux d’amours et d’angoisses personnelles.