Jazzy Bazz, Esso Luxueux, EDGE, déclinent la fête dans ‘Private Club’

Depuis le 22 avril, le projet Private Club du trio Jazzy Bazz, Esso Luxueux et Edge est désormais disponible. Dans un club où scintillent les excès, le trio dévoile tout en technique, une prestation d’alchimie. Que se cache-t-il derrière cette brume de vices, à quoi ressemble le verre de trop ? Chronique aficia !

Cela fait plusieurs années que l’idée était dans leurs esprits, la voilà concrétisée. Jazzy Bazz, Esso Luxueux et Edge possèdent désormais leur projet commun : ‘rivate Club’ Derrière la création de cet album de onze titres, se trouvent également l’équipe de producteurs du studio Goldstein que sont Johnny Ola, Marty Santi et Wavyvaye. Private Club c’est une plongée nocturne sous les néons du lâcher-prise, c’est la réunion passionnée de trois artistes ridant sur un même univers…

La Ride et ses visages

Dans un premier temps, c’est l’égotrip qui prend place (“Montecristo”, “Non Stop”, “Private Club”, “Mauvais”). Le club se présente sous ses aspects de luxures et d’excès inarrêtables. La fumée a empli la pièce, les vapeurs d’alcools et de drogues imprègnent les murs. Les artistes sont en superbe, au coeur d’un terrain maîtrisé. Les prods sont agressives, entêtantes, les flows très kickés. Le lieu apparaît comme hors du chronomètre et de ses réalités.

Ils connaissent rien mais ils feront semblant. Je fais autre chose que tout ce qu’on entend. Des milliers d’euros sur mon compte en banque. Extrait de ‘Private Club’ titre “Non-Stop” couplet Jazzy Bazz

Cependant, dans un deuxième temps, les liqueurs cessent leurs effets, les aiguilles reprennent le dessus, le monde réel frappe aux crânes des fêtards. Les titres “Certifiés”, “Magma” et “Hier Encore” évoquent les doutes, inversent les dominations. Les riders chutent à leur propre jeux, le système broie celles et ceux qui ont succombé au club.

Ainsi, et pourtant sans storytelling, l’album apporte une belle cohérence. Décrivant dans un premier temps le besoin de vivre intensément, sans limite, puis dans un deuxième, le soucis de dépendance face à cette fuite perpétuelle du réel. La pleine puissance n’est que temporaire, il faut rester maître si l’on veut avancer. L’album et ses précisions transpirent le vécu, la direction artistique a murement été réfléchie. Private Club est donc tout d’abord un projet de construction. Tracklist, prods, thèmes et ambiances, tous s’entendent sous les mêmes néons, l’album se dote d’une solide fluidité. Cette cohérence est d’ailleurs renforcée par la belle synergie qui unit le trio.

On a voulu construire l’album d’une manière bien cohérente. On part d’une soirée d’enjaillement qui finit comme dab sur un trottoir où tu as trop bu. Le projet est pour les vrais riders. […] On ne dit pas qu’il ne faut pas s’amuser, au contraire, mais tout est question de dosage. Si ta vie se résume qu’à sortir, c’est que t’as peur d’être tout seul. Jazzy Bazz, Edge à props de l’album “Private Club”. Extrait Grünt INterview.

NuitS

La technique de Jazzy Bazz sous un visage plus entertainer, la volupté et les airs planants de Edge, pour enfin succomber à la fougue et l’inventivité d’Esso Luxueux, le trio a trouvé sa pâte dans ce projet. Les enchaînements sont naturels, les points forts de chacun brillent tour à tour, aucun écart ne se fait entendre. L’album met en exergue une véritable complémentarité, reflet d’une forte entente entre les artistes.

On a passé des nuits en studio avec pour seules envies kicker et kiffer Jazzy Bazz

Avant tout, Private Club est un projet fun réalisé par des passionnés de rap, de musique, et ça s’entend. Chaque track révèle trois voix, trois visions de la nuit. Chacun apporte son style, mais sous une même D.A. Le tout aboutit sur une synergie entraînante à l’arrogance contagieuse.

Nous avions pris pour habitude de nous retrouver pendant le confinement au Studio Goldstein. Ça a plongé les producteurs du studio dans une émulation créative incroyable. […] La conception sonore du Private Club s’est constituée de manière collective. Edge et Marty Santi

Musicalement enfin, c’est audacieux. Coup de coeur sur le titre “Certifié” et ses transitions addictives de guitare. Le projet a été créatif coté prods et mixage, et ça ne fait que renforcer la profondeur du rendu. Private Palace est minutieux, animé de multiples influences rap.

Découvrez Private Club de Jazzy Bazz, Esso Luxueux et EDGE :