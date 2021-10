Lonepsi : l’album ‘Après la pluie’, quand l’océan ravive les maux

Après la parution de plusieurs EP, Lonepsi nous revient en cet automne 2021, avec un projet qu’il qualifie comme son premier véritable album, Après la pluie. Quatorze titres de voyages et de surprises, un cycle d’émotions brutes qu’aficia vous invite à découvrir.

Nous sommes à la terrasse d’un café parisien, emmitouflé sous une polaire grise. Écouteurs aux oreilles, notre esprit joue les solitaire. Autour de nous, le ciel est menaçant, le tonnerre gronde, il commence à pleuvoir…

Un album se lance, une perle effleure notre joue. La voix ensorcelante de Lonepsi se dévoile, accompagnée d’un accord de piano majestueux. À nos oreilles, quatorze souvenirs entament leur narration, Après la pluie démarre sa valse…

Émotions tempétueuses

Le cri silencieux dʼune fenêtre ouverte qui me rappelle qui je suis quand mon âme est vide. Avec le temps tout peut sʼeffacer vite. Désespéré dʼêtre libre, en haut de ma tour je ne veux pas guérir. Je plane et je ne veux pas atterrir.

Lonepsi – “Sibérie”

Face à cet album, c’est bien entendu l’émotion qui nous happe. Lonepsi maîtrise son sujet, nous place une nouvelle fois dans cette posture d’abandon et de poésie. Après la pluie aborde dans chacune de ses gouttes le froid glacé d’une séparation, l’addictive brûlure d’une passion, mais aussi les réussites et les craintes. Il est impossible d’éviter l’identification sur au moins un titre, il y en a toujours un qui nous attrape plus que les autres. La plume de l’artiste est précise, humaine, et ne manque aucune virgule. Entre rap et musicalité, exigence et écriture, Lonepsi fait le choix de la complémentarité. L’univers du loup est intact, mais il y a pourtant un élément qui s’en détache, une tempête surprenante…

En effet, dans cet album, une chose qui apparaissait comme expérimentale, ou en genèse dans d’autres projets “Ressens”, dans Kairos, ou “Noir” en featuring avec Lord Esperanza, se confirme avec Après la pluie : la rythmique. On y découvre un Lonepsi libéré dans ses poses, capable de nous faire hocher la tête. La détermination et la colère, prennent parfois le pas sur le recul et la mélancolie. Une dualité surprenante s’installe. On se laisse alors aller à l’air entrainant de “Jupiter”, à la suprématie de “Sibérie”, ou encore à la tendresse de “La couleur de tes yeux”. L’album se dote d’une palette impressionnante d’émotions, rendant l’expérience d’autant plus immersive.

Une polyvalence prometteuse

Des souvenirs, des images, me reviennent et mouillent mon âme. Jusquʼà me voir trempé, nageant entre deux eaux. Cet album contient 13 morceaux. 13 souvenirs ramenés par la pluie.

Lonepsi – “La pluie, c’est le passé qui revient”

Surprises rythmiques donc, mais pas seulement. C’est aussi une direction artistique soignée que Lonepsi nous offre dans ce premier album. Jamais l’artiste ne s’était autant dévoilé. Ses derniers clips en attestent, la D.A se tente à l’incarnation fantastique et aux envolées visuelles. Si le charme et la simplicité de ses piano-voix opéraient déjà, entrapercevoir ce monde imagé différemment fait également rêver. Ainsi, entre nouveautés de flow et d’images, on ne peut qu’imaginer le meilleur pour les prochaines sorties.

Cela fait désormais plus de quarante minutes, nous atterrissons sur la dernière piste, l’émouvant “La dernière fois”. Notre visage est ruisselant, la terrasse depuis longtemps désertée. Les larmes ont enlacé la pluie, l’expérience fût marquante. Après cette écoute, une idée ne cesse de tarauder notre esprit : et si chaque goutte de pluie tombant sur notre peau était un morceau d’un souvenir, une mémoire intacte ? Un cycle de l’eau capable de soigner nos maux ? Sensation étrange mais agréable, l’averse a réussi à nous isoler du monde…

Projet cohérent, surprenant, un premier album réussi qui installe définitivement Lonepsi sur cette scène rap différente, novatrice et audacieuse. Désormais, il ne nous reste qu’à poursuivre l’aventure dès le 27 janvier 2022, avec sa tournée à travers toute la France.

Découvrez Après la pluie le premier album de Lonepsi :

Lonepsi – © Tanguy Dlvt

