Montagnes Russes, premier album de Lujipeka vient d’être dévoilé le 5 novembre dernier. Un album complet, où les souvenirs défilent à la vitesse des émotions. Un rollercoaster rafraîchissant, assumé, qu’aficia tenait à vous partager.

Il est enfin là, le premier album solo de Lujipeka. Après des reports, des changements de noms, de dates et de structures, le rendu final se nomme Montagnes Russes et contient 16 titres avec un featuring (Cerrone). L’auditeur monte à bord de quarante deux minutes chaudes, musicales et colorées, un premier album aussi riche que prometteur, voici la chronique aficia.

Une écriture intimiste

Quand la vrai vie nous rattrape, la magie se perd. Y’a tout qui vol en éclat, dans débris de verre. On a changé l’reste de nos restes de jours en une seule aprèm. J’sais toujours pas trop quoi dire, alors j’lui ai dis je t’aime.

Lujipeka – Juno

Aucun doute, c’est bien du Lujipeka que nous avons dans les oreilles. Même plus, c’est la première fois que le Luj plonge autant dans la confidence. Nous sommes face à un album aux messages de recul, de bilan, prêt à donner conseils aux enfants terribles qui écoutent le projet. L’épreuve de l’avortement “Juno”, une relation violente “2 âmes”, la sensation de ne pas être à sa place “Pas à ma place”, la difficulté de vivre un succès soudain “Éclipse” l’adolescence grandissante est peinte avec justesse. L’écriture est soignée et cache de nombreuse lectures.

Montagne Russes réussit un premier pari, celui de la cohérence dans son message. On y arpente un album où l’enfance est obligée de grandir, un milieu où l’art doit faire face au succès. Une prise de risque élégante, que Lukipeka maîtrise. On bouge la tête, ou on la plonge sous la couette, on sourit à une punch malicieuse, ou on plane avec celle qui nous fait réfléchir. La vie possède des hauts et des bas, une attraction imprévisible qu’il faut apprendre à aimer.

Une grande polyvalence musicale

Autre atout de ce premier album : sa musique. Montagnes Russes rejoint ses mots dans ses notes, et arbore une palette très diversifiée de rythmes, d’instruments (une belle place pour la guitare est à noter), et de moods. Des synthés années 80, des réverbs obscures, des airs espagnols, de rock ou de blues, le travail des producteurs est à saluer (Osha, Sutus, Vladimir Cauchemar, Noxious…). Même après plusieurs écoutes, des variations et des notes d’arrière-plan réussissent à nous surprendre. Une identité sonore réfléchie, pour un rendu réellement transportant.

Qu’est-ce qui, qu’est-ce qu’il est fort

Quand il frappe il sait y faire

J’y vois presque un brun de douceur

Car moi je ne sens plus la douleur

Nico tout l’monde l’adore

Donc c’est sans doute moi qu’exagère

Si Nico m’a volé mon corps

C’est qu’il m’aime a sa manière

Lujipeka – 2 âmes

Côté interprétations, les influences sont également nombreuses. Des airs de balades rock, d’ouest américain, ou encore crooners émergent des interprétations de l’artiste. Son seul défaut est d’ailleurs peut être là. Nombreux sont les titres à tenter l’influence (“L’autre univers ”, “Le seum”..), trop peu l’assument. L’écoute en est parfois frustrante, tant le morceau écouté se révèle dense de détails et d’intentions. Un rock nébuleux se fait parfois voler la place par un refrain pop certes efficace, mais trop en décalé. Lujipeka fait face à un défaut que d’autres envieraient, une diversité vocale et de pauses de textes ravageuse. Mais aucun doute, cette sensation est probablement volontaire. Nous sommes face à un premier album solo, aka l’endroit idéal pour tester et dévoiler toutes ses gammes.

À sa place

En bref, Montagnes Russes s’affiche comme un très bon premier album. Lujipeka s’y confie avec maturité et ne manque pas de montrer de quoi il est capable. L’artiste consolide une direction artistique rafraîchissante, unique, qui s’annonce pérenne au vu de ses possibilités. Superbement entouré et réfléchi, le projet dégage une aura de fête nostalgique dans laquelle le rappeur excelle. Un ensemble où la poésie rencontre le cru, où la pâte enlace la référence. Seize titres aussi L.U.J.I que P.E.K.K.A, tous les indicateurs sont au vert, Lujipeka semble trouver sa place.

Découvrez Montagnes Russes le premier album de Lujipeka :