Nadjee : un voyage post-apocalyptique avec ‘Nigredo’.

Pour débuter l’hiver, Nadjee nous dévoile son EP Nigredo. Un projet composé de 9 titres. aficia t’en dit plus !

Le 29 octobre sonne comme une renaissance pour Nadjee. L’artiste connu pour ses titres comme “Mort d’homme”, “Pas là-bas” éclaire un nouveau chapitre de sa carrière.

Plus mélodieux, toujours influencé par le hip-hop et avec une plume viscérale, Nadjee ne laisse personne intacte sur son chemin. Il a d’ailleurs prouvé en exploitant le titre “Fatiguant” qui a signé son retour en août 2021.

L’EP contre le temps

L’homme à l’armure se dévoile dans ce nouveau projet Nigredo, sans filtre et en oscillant entre mélodies populaires et futuristes. Un voyage cinématographique dans le temps, dont les histoires semblent être le seul repère pour avancer. Nadjee nous transporte avec lui et ce dès l’introduction. L’EP s’ouvre sur une discussion entre l’artiste et une voix venue d’ailleurs. Un échange qui nous plonge dans un monde post-apocalyptique et nous fait prendre conscience de l’aventure auditive qui nous attend : explosive, inattendue et authentique.

Nigredo dévoile la part sombre de l’artiste. Parfois en passant par une émotion sentimentale, parfois par la vengeance. Une dualité qui se retrouve également dans le choix des instruments. Les instruments organiques, comme le violon, apportent de la légèreté aux morceaux et un côté aérien cohérent avec l’univers qui est proposé. À ce côté ‘classique’ s’ajoutent des productions abouties qui viennent casser les codes et apporter une nouveauté dans les titres. Le mélange n’est pas étonnant lorsque l’on connaît le parcours de Nadjee. En ayant collaboré avec des artistes comme Amel Bent, L.E.J ou encore avec le rappeur Kalash, le côté éclectique de ses titres se font ressentir sur son aisance à unir le côté traditionnel de la chanson française et la modernité du rap comme on le connaît aujourd’hui.

Dans Nigredo, la mélodie est un axe important qui dessine l’histoire que l’artiste raconte au cours des 8 titres ! Côté doux et sombre, côté sombre et puissant, ce projet est le miroir d’un artiste qui n’a pas peur de laisser parler sa partie sombre.

Côté sombre et doux… Côté sombre et puissant…

Des voix en back-up, des percussions, des productions urbaines, des instruments classiques… Rien n’est laissé au hasard. Un travail minutieux pour un résultat qui attise la curiosité.

Que ce soit à travers le titre “Ya” qui arrive juste après l’introduction, sonnant comme un cri du cœur parsemé de textures qui plante le décor sur le point de départ de cette aventure. “Tester” nous plonge dans un univers oppressant et exprime le besoin de guérir, sur un rythme lent et qui fait ressortir la voix de l’artiste.

On enchaîne avec “Coeur Gros”, un potentiel hit. Le jeu de piano en arrière-plan, les instruments organiques et la production moderne donne une dynamique intéressante au morceau. Une composition progressive et bien dosée qui montre l’ADN de Nadjee.

“Vaudou”, quant à lui, mène à se déhancher sur un beat rythmé où les percussions donnent la direction du titre. On retrouve vers la fin de la tracklist “Fatiguant” qui est la porte d’entrée de ce projet. Ce titre présente la couleur autant visuelle que musicale de l’EP.

Le dernier titre “Loin du monde” est sûrement le texte le plus profond et intime. Il parle de sa place dans ce monde, une réflexion que l’artiste mène avec des constats de sa vie quotidienne « Génération likes et sociales”. Un voyage loin du monde qui a porté ses fruits : Nadjee pose son flow avec une musique moderne en phase avec ses influences.

Découvrez Nigredo de Nadjee :