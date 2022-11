Ça Groove avec COCO BANS, Madeleine, DFNSE & Numah

Tous les mois, aficia te fait découvrir 4 artistes coups de cœur via la plateforme Groover ! Attention, ça groove…

Ça Groove pour…

COCO BANS – Old-Fashioned Moment

C’est rafraichissant, actuel, sensationnel… ! On adore Coco Bans depuis les premières secondes d’écoutes. L’artiste fait partie de ses voix que l’on entend de partout sans vraiment réussir à identifier un visage. Après un titre “Pray” qui apparaît dans la série Grey’s Anatomy, des collaborations avec Lil Wayne, Woodkid ou encore Julian Perretta, c’est inévitablement en concert qu’il ne faut pas la rater.

“Old Fashioned Moment” nous enrobe d’une énergie puissante. La voix de Coco Bans nous fait penser à un mélange entre Miley Cyrus et Lana Del Rey. Ce cocktail à la fois mélancolique et revendicateur qui nous suffisent pour adhérer directement à sa musique. Les voix angéliques en arrière-plan, les accords de guitares ajoutent une richesse au morceau ce qui fournit un résultat élégant.

DFNSE – Let It Go

Ce n’est pas parce que le soleil se couche désormais 1h plus tôt le soir que l’humeur n’est pas à la fête. DFNSE nous propose un titre solaire, dansant qui mixe à la fois la French Touch et le Hip-Hop, « Let It Go« . Le résultat est original et nous invite à danser comme en plein mois d’août.

Madeleine – Irrationnel

Envie de lâcher-prise sur de la pop française ? On a la solution avec Madeleine et son titre “Irrationnel”. Ses cheveux bleus, sa voix claire et ses textes entêtants vous donneront un élan de positivité et de confiance pour les prochaines semaines. Pour appuyer sur le côté décontracté et fun du morceau, l’artiste a joué sur une mise en images extraite directement d’une partie de Sims pour illustrer ses mots en vidéo ! Pari réussi ? À vous d’en juger !

NUMAH – Bleutée de toi

Terminons cette sélection avec douceur : Numah. La jeune chanteuse qui oscille entre couplets français / anglais réussit à nous transmettre de belles émotions. Tout en finesse, Numah explore l’interprétation pour nous délivrer une histoire sans artifice.

Sa voix côtoie les cieux, ses textes nous poussent à la réflexion et sa direction artistique nous attire… Une artiste à suivre et qui devrait nous promettre de belles et grandes choses dans les mois à venir dont un EP Encore un peu, qui sortira le 18 novembre prochain.