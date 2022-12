Ça Groove avec… Coline Blf, Maëlan, Hippolyte & Altesse !

Tous les mois, aficia te fait découvrir 4 artistes coups de cœur via la plateforme Groover ! Attention, ça groove…

Coline Blf – Sunrise

Que cela fait du bien de ressentir des mélodies chaudes et une voix douce en cette période hivernale. Colline Blf, nous fait découvrir “Sunrise”. De l’anglais, du français, l’artiste belge chante un amour d’été. C’est léger, frais et décomplexé. On appuie tout de même sur sa direction artistique qui ajoute une richesse à son univers et nous mène à penser que Coline Bfl est sur le chemin des icônes de la pop introspective !

Maëlan – Carapaces Bleues

Avec Maëlan, embarquez dans une expérience sonore qui vous donnera envie de conduire fenêtre ouverte sur l’autoroute. Sa musique est du rap qu’il s’amuse à alterner entre couplets chantés et kickés avec des refrains aux toplines entraînantes et des textes travaillés. L’artiste originaire de Rennes a sorti le 11.11 son projet Racing Club. Une course poursuite vers la simplicité, la différence et le talent !

Hippolyte – Un peu loin

Des mots, un synthé, Hippolyte fait monter crescendo la tension. Cet auteur, compositeur et interprète de musique rap/pop-francophone exprime dans “Un peu loin” son envie de partir loin d’une emprise pour se sauver et ne pas sombrer. L’art de cette chanson vient dans la diversité des interprétations possibles. Avec Hippolyte, l’addiction n’est pas qu’une question de sujet, mais aussi une volonté d’en faire ressentir l’adrénaline, les pensées et les habitudes…



Altesse – Toujours ton nom

À la croisée entre plusieurs influences, Altesse nous dévoile “Toujours ton nom”. Une chanson qui se veut actuelle par sa production midtempo inspirée des hits américains. Pour contrebalancer, l’artiste rap avec des mots français qui nous plonge dans une histoire mélancolique. On salue la création du titre et du clip fait maison qui ajoute une authenticité plaisante au titre !