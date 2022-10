Ça groove avec…. Thaïs, Sauvan, Moli & Abel !

Tous les mois, aficia te fait découvrir 4 artistes coups de cœur via la plateforme Groover ! Attention, ça groove…

Ça groove avec…

Thaïs – Comme une évidence

La douceur incarnée de ce mois d’octobre nous provient tout droit de Montréal. Avec son projet Tout est parfait : acte deux, Thaïs explore les sonorités d’une musique pop francophone, planante et pétillante. Nos cœurs se dirigent vers l’irrésistible “Comme une évidence” qui nous propose une balade moderne où les chœurs viennent se heurter avec délicatesse contre le riff de guitare. Une évidence, finalement de tomber sous le charme de l’artiste…

Sauvan – Héloïse

En écoutant Sauvan, on pourrait se croire un samedi soir, prêt à partir faire la fête. L’artiste parisien nous invite à casser les codes de son quotidien et à être prêt à mener la danse à tout instant. Un EP nommé Le temps des mirabelles est dans les fourneaux pour janvier 2023 ! Un projet pour nous réchauffer sous des sonorités électro bien rythmées et des textes endiablés.

Ready ? Parce que nous oui !

Moli – Crying In The Swimming Pool

C’est notre coup de coeur ! Moli brille par sa voix, son style et une direction artistique assumée. Dans un registre dance-pop, la chanteuse belge se montre à la fois vulnérable et puissante avec son titre “Crying In The Swimming Pool”.

La chanson, inspirée de phénomène de la chanson comme ABBA, The Police, Prince, Queen, Eagles et Kate Bush, jongle avec brio entre vintage et modernité ! Un talent à suivre de très près…

Abel – Comme un boomerang

Le printemps nous donne envie de ralentir le rythme et d’être nostalgique. Avec la reprise de Abel sur le titre “Comme un boomerang”, vos souvenirs viendront épouser le désir de retrouver un amour naissant. Les arrangements sont à la fois pop, groovy et moderne. La voix d’Abel ajoute une valeur addictive dont on a dû mal à se passer… D’ailleurs son premier EP ‘Dolce Vita’ est disponible !

Un succès à en devenir puisque la reprise comptabilise + 700 000 streams et l’artiste jouera pour sa première date parisienne ce mois-ci durant le MaMa Festival !