Il y a des festivals qu’il ne faut absolument pas rater. Le Festival au Fil du Son, qui se déroulera du 28 au 31 juillet, fait partie de ceux-là, et on vous dit même pourquoi !

L’année prochaine, nous fêterons la 20ème édition du Festival Au Fil du Son. C’est pas rien ! Alors, à l’approche de cette date anniversaire, l’association La Ch’mise Verte a mis les petits plats dans les grands avec une programmation concoctée aux petits oignons comme on les aime, avec des gros artistes et des artistes émergents dont on vous parle très régulièrement !

Nous retrouverons notamment les Makoto San, Kalika, OrelSan et Nto, et ce, rien que le premier soir. Puis s’enchaînent Louis Bertignac, Riles, Vitalic, Vald, Lilly Wood & The Prick, Skip The Use, Kanoé. Sans oublier une soirée spéciale Bigflo & Oli (leur dernière interview ici) avec leurs amis (Tioma, Maxence, Kikesa, LauCarré…) Bref, 4 jours de folie !

3 raisons de venir au Fil du Son :

1 Le Festival se déroule dans un cadre bucolique, au cœur d’un petit village, en bord de Charentes. Les festivaliers ont les pieds dans le sable et ceux qui dorment au camping peuvent même se baigner. Ça ne fait pas rêver ?

2 Le Festival organise le un Off le vendredi et le samedi avec pleins d’animations, de concerts, tout est gratuit et permet de passer une après-midi à s’éclater pendant que l’équipe du festival, elle, œuvre, pour ouvrir ses portes à 18h à tout le monde !

3 Le Festival est un festival à taille humaine, avec une jauge de 10.000 personnes par soir environ. Les scènes ne sont pas éloignées les unes des autres, elles ne jouent pas en même temps donc on ne rate aucun concert et on peut venir en famille, entre amis ! Trop cool !

En conclusion, cela se passe les 28, 29, 30 et 31 juillet à Civray, dans la Vienne.

La billetterie est encore ouverte et aficia vous fait gagner des places jusqu’à dimanche 24 Juillet sur notre compte Instagram !

Découvrez le teaser vidéo de l’édition 2022 du Festival Au Fil du Son :