Plus que quelques jours avant le lancement du Main Square 2023 ! Le festival aura lieu le 30 juin, 1 et 2 juillet au cœur de la Citadelle d’Arras. Une programmation exceptionnelle, d’artistes français et internationaux !

Le Main Square Festival est l’événement tant attendu par les festivaliers du Nord de la France. Un rendez-vous dans un cadre somptueux, en plein cœur de la Citadelle d’Arras, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette année, on s’aperçoit que la line-up est éclectique et colorée ! Ainsi, chacun pourra trouver ce qui lui plaît.

Une programmation de plus de 40 artistes et groupes qui traversera tous les univers et styles musicaux. Entre artistes émergents et artistes connus, ces trois jours seront sous le signe de la découverte. Un festival inoubliable de fête et de musique !

Une chose est sûre, on découvre de très belles surprises quand on découvre la programmation ! Il y aura des têtes d’affiches internationales comme le groupe californien Maroon 5, le rappeur belgo congolais Damso ou encore le célèbre rappeur américain Macklemore. Du côté beats et drops électro, on retrouvera le DJ numéro un au monde David Guetta, l’artiste de 26 ans Kungs ou encore le belge Lost Frequencies. Des artistes de la scène rap française seront également présents : Aya Nakamura et le rappeur caennais Orelsan.

Pour rappel, c’est la 17ème édition cette année du Main Square ! L’année dernière, 150 000 festivaliers répartis sur trois scènes se sont rendus à l’évènement. Le festival revient en 2023 du 30 juin au 2 juillet. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site du festival mainsquarefestival.fr.

Découvrez la programmation du Main Square 2023 :