Un à un, les festivals dévoilent au compte goutte leur programmation de l’année 2023. On démarre ce marathon avec le Sziget Festival, à Budapest, qui se déroulera du 10 au 15 août prochain sur l’île de la Liberté.

Vous nous avez peut-être suivi dans nos stories ou lu notre live report. Nous avons beaucoup apprécié le Sziget Festival 2022, et nous y retournerons peut-être en 2023… qui c’est ?

Une chose est sûre, c’est qu’une première salve d’artistes dévoilée vient de tomber ! Il y a de belles surprises ! On y retrouve en tête d’affiche les superstars David Guetta, Imagine Dragons et Billie Eilish. Ce sont trois des artistes ayant vendus le plus de singles au cours de ces dernières années. Viennent compléter ce trio de choc, Florence and The Machine, Yungblud, M83, Niall Horan, Sam Fender, Jamie XX ou encore Diplo.

Nous nous ferons une joie de découvrir la suite de cette liste plus tard. Car souvenez vous, l’année dernière avait largement mis en évidence la scène francophone (Ofenbach, Stromae, Woodkid, Rilès…). La suite ne devrait pas tarder !

Pour rappel, le Sziget Festival, c’est plus de 400.000 festivaliers répartis sur 50 scènes. Le festival revient en 2023 du 10 au 15 août avec un petit changement de date pour pouvoir accueillir les artistes de cette édition. Les pass pour six jours sont en vente à partir de 325 €.

Pour plus de détails sur Sziget, rendez-vous sur szigetfestival.com/fr/.