Tu es disponible le vendredi 20 mai et tu es à côté de Laval ? aficia t’invite au festival « Les 3 éléphants » pour venir voir Disiz, Bianca Costa, Juliette Armanet ou encore Rouquine…

Les 3 éléphants est un festival de musiques actuelles et d’arts de la rue qui investit le centre-ville de Laval (53) chaque année au mois de mai. Un rendez-vous incontournable qui s’inscrit comme le premier évènement musical du territoire. Reconnu pour la qualité́ et l’éclectisme de sa programmation, le festival a accueilli 36 000 festivaliers lors de sa dernière édition «classique» en 2019. Chaque année, c’est plus de 65 propositions artistiques, qui investissent une vingtaine de lieux différents du centre-ville. Environ 60% des propositions artistiques sont gratuites.

Alors, ça donne envie de venir découvrir non ?

À vos marques, prêts, jouez !

À cette occasion, on te propose de gagner 2×2 places pour la soirée du vendredi 20 mai en compagnie de Disiz, Bianca Costa, Juliette Armanet ou encore Rouquine. Fin du concours dimanche 15 mai.