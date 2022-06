La Bonne Aventure Festival : avec Clara Luciani, Roméo Elvis, Poupie…

La Bonne Aventure Festival revient ! Rendez-vous les 25 et 26 juin pour une cinquième édition dans le nord de la France, à Dunkerque. On vous en dit plus sur aficia !

En septembre dernier, aficia terminait la saison des festivals en direct de Dunkerque, avec La Bonne Aventure. Entre les multiples propositions de l’événement, l’accessibilité, mais aussi la programmation musicale éclectique et la good vibe qui s’y diffusait, nous avions fortement apprécié ce week-end culturel ! Le public (venu en nombre) que nous avions rencontré pour l’occasion était tout aussi ravi et se tardait déjà d’assister à la prochaine édition !

La Bonne Aventure Festival : déjà de retour !

Il aura fallu moins d’un an aux organisateurs pour dévoiler le programme de cette cinquième édition. Et le rendez-vous est donné les 25 et 26 juin prochain. Pour cette année qui marque le retour du festival sans contrainte sanitaire, un seul mot revient encore une fois : la diversité.

Après Chilla, Vianney, Fatoumata Diawara ou encore IAM en 2021, ce sont 9 talents de la scène française actuelle qui fouleront, pendant ces deux jours, la Grande scène. Présente sur le parvis du Kursaal, celle-ci permettra d’accueillir 15 000 spectateurs simultanément. On pourra alors compter sur Roméo Elvis qui présentera en live TPA, son nouvel opus, Clara Luciani qui continue quant à elle de faire vivre son disque Cœur, mais aussi Poupie qui nous emmènera sur sa planète, Gaël Faye, Lilly Wood & The Prick…

Sans tarder, voici la programmation complète de ce week-end culturel !

Un festival accessible à tous

Ce qui fait aussi la renommée de La Bonne Aventure, c’est bel et bien son accessibilité à tous. Vous l’aurez compris, pas besoin de billet ou d’invitation, le festival est gratuit, et ouvert à tous. Une belle façon d’offrir un moment culturel au plus grand nombre !

En clair, La Bonne Aventure Festival est un événement pensé pour tous à ne surtout pas manquer ! Le festival sera d’ailleurs à suivre durant tout le week-end, sur le compte Instagram d’aficia.

Et pour patienter, voici quelques images de l’édition 2021…