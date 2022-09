aficia vous sélectionne les concerts à ne pas rater sur Marseille cet automne / hiver ! Le Silo, L’Espace Julien & le Moulin… c’est pour vous.

Notre sélection dans la salle de L’Espace Julien !

C’est l’une de nos salles marseillaises préférées. Et pour dire, la salle offre une immersion et une décoration incroyable entre vitraux et ambiance sobre. Elle possède des caractéristiques éloignées des normes de construction des scènes de musiques actuelles récentes qui placent la salle comme l’un de nos coups de cœur. La salle de concert implantée en plein centre ville, au cœur d’un quartier de créateurs attractifs, permet à chacun de profiter d’une programmation riche et diverse.

Kikesa – 4 novembre 2022

Le rappeur qui a sorti son album Rubi en mars dernier sera sur Marseille le 4 novembre pour faire vibrer le cœur des marseillais. Avec un flow bien à lui et une plume qui nous fait aussi rire que pleurer, Kikesa est un artiste à ne pas louper !

Berywam – 3 décembre 2022

Dans nos radars depuis quelques années, le groupe Berywam s’arrête à l’approche de Noël. Un show de beatbox qui parcourt le monde entier et qui risque d’impressionner petit et grand !

Angelina – 10 décembre 2022

Autre registre, cette fois-ci plus pop avec Angelina. Elle jouera à la maison, chez elle. Du haut de ses 15 ans, l’artiste sait danser, chanter et communiquer avec son public ! Un moment de connexion et de partage qui va faire plaisir à voir.

Notre sélection dans la salle du Silo

L’une des plus grandes salles de la cité phocéenne après le Dôme de Marseille. Le Silo nous fait profiter de son lieu historique et de sa modernité. Ouvert en septembre 2011, elle est un joyau de réhabilitation dont la salle en théâtre italien (3 balcons) peut accueillir jusqu’à 2 100 personnes par spectacle et permet les représentations en moyenne de 80 spectacles par an.

Notre coeur vacille pour une programmation 100% féminine :

Lara Fabian 14-15 octobre 2022

On ne la présente plus et on l’admire pour sa carrière ! Sa voix résonne en nous avec son titre “Je T’aime”. Nostalgie et renouveau, Lara Fabian n’a pas dit son dernier mot sur scène…

Amel Bent – 10 novembre 2022

Figure pop sur plusieurs générations, Amel Bent viendra présenter et défendre son nouvel album sur scène. Des titres plus personnels dans les paroles mais tout aussi accessibles et universels ! Nous on a qu’une philosophie, celle de soutenir les artistes.

Anne Sila – 23 novembre 2022

Un grand moment d’émotion se prépare. Que ce soit à travers l’écran de nos télévisions ou avec nos écouteurs, Anne Sila arrive à briser la glace des émotions et à nous mettre les frissons. Son histoire et son parcours authentique l’amènera à Marseille pour rencontrer son public et faire du 23 novembre une soirée mémorable.

Notre sélection dans la salle du Moulin

Les salles intimistes, c’est ce qu’on préfère à la rédaction. Pouvoir être proche de l’artiste, se sentir emporter par la foule et le son… Le Moulin est l’endroit parfait pour ressentir ce sentiment. Cet ancien cinéma de quartier des années 50 où l’on venait voir des polars ou des westerns en famille s’est transformé en une salle au service de la musique, du spectacle et de la fête !

Ashkidd – 21 octobre 2022

Le rap est mis à l’honneur pour notre premier concert d’octobre avec Ashkidd. Des histoires d’amours, des désillusions racontées avec une plume aiguisées et un beat addictif. Ashkidd mène la danse et nous fédère autour de sa musique !

Charlie Winston – 8 novembre 2022

Après 1 mois et demi la sortie de son nouvel album As I Am, Charlie Winston fera un passage à Marseille. Acoustique ou orchestral, l’artiste viendra exposer ses chansons anglophones qui mène à la réflexion sur notre position sur le monde. Avec son accent anglais lorsqu’il parle français, c’est un voyage dans un bel univers qui vous attend.

Disiz -17 novembre 2022

On l’a redécouvert et adoré avec son album L’Amour. Disiz viendra chanter ses hits “Rencontre”, “Sublime” ou encore “Casino”. Tellement de chansons que d’ambiance à prévoir pour le 17 novembre. Pour avoir vu quelques vidéos circulées de la première partie de sa tournée, on peut vous dire que les arrangements sont mélodieux et que l’ambiance est jeune et festive.

Alors, on se voit où ? Dans quelle salle de concert ? Pour quel artiste ?