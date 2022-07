Coldplay illumine le Stade de France pour son ‘Music of the Spheres World Tour’

Embarquement immédiat pour la planète Coldplay qui gravite au Stade de France le temps de quatre soirées jouées à guichet fermé. Récap de ce show époustouflant avec aficia !

En octobre dernier, l’ouverture de la billetterie de la tournée européenne de Coldplay avait suscité un vif intérêt au sein de l’Hexagone. Et pour cause, le groupe britannique n’était plus reparti sur les routes depuis la tournée portant les couleurs du disque A Head Full of Dreams en 2016 et 2017. Cinq longues années qui se justifient par la crise sanitaire mais aussi par le souhait des garçons de produire un spectacle plus éco-responsable et à faible émission de carbone. Un pari pour le moins ambitieux au regard de la notoriété mondiale de Coldplay et de l’importante logistique qu’implique une tournée de cet ordre.

Ce sont donc quatre concerts au Stade de France, représentant près de 300 000 spectateurs, qui ont été programmés les 16, 17, 20 et 21 juillet 2022. Un record d’affluence pour Coldplay qui peut se targuer d’être le premier groupe à remplir ce stade francilien à quatre reprises. Samedi dernier, le groupe donnait le coup d’envoi de cette résidence, devant 80 000 fans conquis. Aficia a assisté au show et revient sur cette soirée mémorable.

Des effets visuels et pyrotechniques impressionnants

Une poignée de minutes avant le début du spectacle, le stade bouillonne d’impatience comme en témoignent les nombreux applaudissements et les mouvements de foule en forme de vague dans les tribunes. Dans la fosse, quelques volontaires rejoignent quant à eux deux plateformes, revêtant un sol cinétique, qui permettent ainsi, au rythme des mouvements, de générer de l’énergie qui alimentera les prochains concerts. Chris Martin et ses acolytes vont encore plus loin dans cette démarche puisque des vélos équipés d’un système de production d’électricité sont disposés derrière le Stade de France, permettant aussi de générer de l’énergie.

Engagé dans une réduction de 50% des émissions de carbone depuis sa précédente tournée, Coldplay financera également des projets de développement durable grâce à une partie de la recette des tickets vendus. Ce sont notamment des actions de plantation d’arbres en Afrique, en Australie et au sud-est de l’Asie mais aussi de dépollution et de nettoyage des océans, aux côtés de l’association The Ocean Cleanup, qui seront envisagés.

À l’entrée du stade, chaque spectateur s’est vu remettre un bracelet électronique et lumineux en LED, confectionné par ailleurs à partir de matériaux durables. Loin d’être anodins, ces bracelets sont certainement le plus grand point fort de la scénographie du spectacle puisqu’ils s’illuminent en fonction des ambiances et des rythmes de la setlist. Autant de points lumineux qui subliment le stade de la plus belle des manières. Mention spéciale pour les cœurs rouges tapissant les gradins lors de l’envoûtant “Human Heart”.

Comme à l’accoutumée, Coldplay ne lésine pas sur les effets visuels, révélant une facette résolument rock avec “People Of The Pride” qui s’accompagne de jetées pyrotechniques remarquables et de confettis. Des faisceaux lumineux donnent à “My Universe” un aspect futuriste tandis que de nombreuses pistes telles que “A Sky Full Of Stars” ou “Biutyful” sont ponctuées par des feux d’artifices. Tout au long d’une performance de 2h15, Coldplay nous embarque dans un voyage spatial, mettant en images son univers pop coloré inimitable.

Découvrez “People Of The Pride” de Coldplay :

Une expérience humaine et conviviale

Mais outre la scénographie remarquable, c’est bien la présence scénique du groupe qui apporte au concert le supplément d’âme attendu. Rapidement, Chris Martin parvient à créer de la chaleur et de la proximité avec le public, déambulant d’un bout à l’autre de l’impressionnante scène mais aussi sur le cheminement créé dans la fosse. Avec une entrée en scène détonante sur “Higher Power” et “Adventure Of A Lifetime”, il ne faudra pas plus de deux chansons avant que le chanteur soit emperlé mais heureux de retrouver le public français. À plusieurs reprises, Chris Martin témoignera justement du lien indéfectible qui lie le groupe à la France depuis plus de 20 ans.

Peu avare en prise de parole, le chanteur s’essayera à plusieurs reprises au français, remerciant chaleureusement le public de répondre présent, et cela malgré les nombreuses crises rythmant nos quotidiens mais aussi la canicule. En se moquant de son accent, l’artiste réinterprétera même son tube “Magic” en français, misant sur une version acoustique touchante. Sur scène, le groupe trouve le juste équilibre avec une setlist brillamment construite autour d’hymnes festifs et de quelques moments, autour du piano, qui font la part belle à l’émotion. Le duo acoustique proposé avec H.E.R sur “Let Somebody Go” en est le parfait exemple.

Dans le stade, tous reprennent en chœur les nombreux succès qui jalonnent la discographie du groupe et qui profitent de réarrangements pop-rock fédérateurs. “Fix You”, “Clocks”, “Paradise”, “Something Just Like This”, “Viva La Vida”, “Hymn For The Weekend” ou encore “The Scientist”, Coldplay ouvre la machine à tubes, pour le plus grand plaisir des fans. Il n’en oubliera pas non plus “A Sky Full Of Stars” qui se révèle comme l’un des plus beaux moments du concert. Avant d’interpréter le refrain, Chris Martin décidera même d’interrompre la chanson, laissant en haleine un public en effervescence. Et après concertation avec ses comparses, il reprendra depuis le début, annonçant vouloir profiter d’un moment de partage avec le regard et les énergies du public, sans téléphone portable et appareils photos. Beaucoup se prêteront au jeu.

En conclusion…

Coldplay prend la mesure d’un monde en constante évolution et met sa notoriété au service de causes environnementales. Avec des efforts effectués en faveur d’une tournée moins gourmande en énergie et moins polluante que les précédentes, le groupe ne fait pas de compromis pour autant sur la création artistique, toujours aussi ambitieuse. C’est un nouveau show d’ampleur taillé pour les stades que propose les garçons. L’heure est à la fête et l’énergie débordante de Chris Martin et des musiciens se révèle contagieuse. Concernant leur manière d’occuper la scène, le groupe mise incontestablement sur l’authenticité et la simplicité. Malgré la grandeur des lieux, l’ensemble se veut très chaleureux et convivial grâce aux nombreuses interactions avec le public. Nous en ressortons impressionnés et attendris par la positivité du moment vécu.