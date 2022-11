Dadju lance avec brio sa tournée du ‘Cullinan Tour’

De retour avec la réédition de son troisième album solo Cullinan, Dadju entamait, mercredi 16 novembre, sa nouvelle tournée au Zenith de Montpellier. aficia était dans la salle.

Après un Parc des Princes complet et pour le moins remarqué en juin dernier, l’interprète de “Reine” marquait son grand retour en novembre avec la sortie de son dernier projet Cullinan – La Gêlée Royale mais aussi et surtout sur scène, pour une nouvelle tournée. Après un G20Tour maîtrisé, un POA Tour brillant conclut par un mythique Parc des Princes et des invités de marque, Dadju ouvre officiellement le Cullinan Tour. Tout autre décor – cette fois-ci un nid d’abeille que l’on avait aperçu sur C8 lors de son live au Parc – mais aussi des nouveaux morceaux et surtout une même énergie et une belle communion avec son public.

Passionné par la (vraie) musique

Dadju sur scène, et nous commençons à avoir l’habitude, ce n’est pas seulement un artiste de la scène dite, micro en main et posant sa voix sur une instru préparée en amont pour le live. Bien au contraire ! Fils d’un grand musicien congolais, d’une grande fan de Céline Dion et frère d’un désormais très célèbre chanteur-rappeur de la scène francophone, voire internationale (GIMS), Dadju est tombé dans la musique, la vraie, dès le plus jeune âge.

Entouré de ses superbes musiciens : un pianiste, un bassiste, un excellent guitariste et un super batteur ainsi que de trois choristes rayonnants, Dadju se place tel un chanteur de Rock. Pendant plus de deux heures, l’artiste joue avec ses musiciens, varie les styles et transmet les multiples émotions qu’il explore depuis le début de sa carrière solo. De l’afro à la ballade R&B, en passant par les morceaux mélancoliques aux plus ambiançants. Comme sur “C’est pas bon” notamment, que Dadju continue de produire sur scène avec Abou Debeing, son acolyte de toujours. En définitive, au concert de Dadju, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges ! Danseur encore trop timide, Dadju tente néanmoins d’allier certains pas de danse à son show, de quoi compléter une palette désormais bien élargie. En conclusion, Dadju sur scène… ça vaut (vraiment) le détour !

Dadju – DR (c)CodePuk Studio

Une connexion unique avec son public

Bien qu’il soit difficile pour lui de consacrer davantage de temps à l’échange avec son public tant le show se veut déjà assez long, Dadju prend néanmoins le temps de s’amuser avec. Soit lorsqu’il endosse le désormais mythique costume de DJ pour son hit “Melegim” en duo avec Soolking, soit lorsqu’il interroge une ou deux personnes dans le public pour faire passer un message à leur ex. Faisant évidemment référence à son titre “Va dire à ton ex”. Une touche d’humour qui offre des moments inédits et inoubliables pour les personnes concernées, d’autant plus lorsqu’il fait monter une spectatrice sur scène, à ses côtés.

Et le public lui rend la pareille. C’est un public attentif, bruyant, connaissant l’intégralité des titres sur les bouts des doigts et flash allumé, qui assiste notamment à un final intimiste mais ô combien merveilleux lorsque les premières notes de “Reine” résonnent. Comme un seul Homme.

KALY : une première partie prometteuse

Vous commencez à prendre l’habitude, aficia aime tant vous faire découvrir ou vous faire partager ses propres découvertes, que l’on ne pouvait passer à côté de KALY. Artiste que nous connaissions depuis deux années maintenant et qui plus-que-jamais semble armer pour faire son trou.

Si vous ne connaissez pas KALY, ce dernier est un jeune artiste encore frais dans l’industrie musicale, signé depuis quelques temps au sein du label de Dadju : Amaterasu Prod. Oui, car s’il s’exprime peu sur son rôle de producteur, il n’en reste pas moins généreux dans l’ombre.

Et chez aficia, la voix de KALY nous captive particulièrement depuis son tout premier single “Origine”, dévoilé il y a deux ans, que l’artiste s’est empressé de réaliser avec réussite sur scène, ce mercredi. A cela se sont ajoutés des titres comme “Menteuse” en featuring avec Dadju mais aussi une reprise surprenante et amplement réussie de Gims “Tout donner”. Sa voix aux influences orientales, remplie de douceur mais surtout de tristesse et de mélancolie berce un public automatiquement satisfait du tour de chauffe que nous offre le natif d’Ile de France. Un artiste à suivre sur aficia…