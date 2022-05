Fletcher à l’Alhambra : un show festif et généreux !

Partie à la rencontre du public européen, Fletcher était de passage dans la capitale pour un concert énergique. Récap d’une soirée mémorable !

Révélée au cours de la première saison du télé-crochet ‘X-Factor’ au tout début des années 2010, l’auteure-compositrice et interprète américaine Fletcher fait incontestablement partie de ces artistes émergents à suivre de très près. En s’illustrant d’abord dans des projets en autoproduction, la chanteuse rencontre aujourd’hui un succès grandissant, lui permettant d’embrasser une carrière d’envergure internationale.

Ce plébiscite, l’américaine le doit, entre autres, à son aisance à manier les mots pour conter des histoires auxquelles tout un chacun peut aisément s’identifier. Un talent d’écriture par ailleurs encensé par les critiques et les médias, unanimes au sujet du potentiel de l’artiste. En 2020, Fletcher dévoilait ainsi The S(ex) Tapes, un troisième EP bavard particulièrement réussi qui fait état des désillusions et de l’état d’esprit de l’auteure suite à une rupture. Afin de porter les couleurs de ce projet, l’artiste est actuellement en tournée et était de passage à Paris, le 3 mai dernier. aficia était de la partie et vous raconte cette soirée !

La célébration universelle de l’amour

C’est un moment qui avait le goût de retrouvailles longuement attendues comme en témoigne d’emblée les nombreux fans piétinant sur le trottoir aux abords de la mythique salle de l’Alhambra. L’impatience et l’euphorie sont palpables. Mais soulignons justement que certains des fans sont en possession de leurs billets depuis plus de deux ans puisque le concert était initialement programmé au mois de mars 2020, avant d’être reporté à deux reprises en raison de la crise sanitaire.

C’est un public très jeune et majoritairement féminin qui a répondu présent au rendez-vous donné par Fletcher qui fait une entrée remarquée sur la scène en interprétant “Girls, Girls, Girls”, un hymne féminin qui donne le ton d’un concert qui s’annonce pêchu. Avec ce titre, l’artiste célèbre les sentiments qu’elle éprouve pour les femmes. Grâce à un refrain imparable, elle adresse par ailleurs un clin d’œil au hit “I Kissed a Girl” de Katy Perry puisqu’elle réutilise une partie des paroles, réactivant ainsi l’importance d’un message en faveur de la tolérance et de l’amour universel.

Rapidement, la soirée prend l’allure d’un show survitaminé. En effet, toutes les chansons interprétées se voient enrobées d’un réarrangement résolument rock et fédérateur. L’ambiance se révèle électrique sur le titre “Forever”, subtilement réhaussé par la frénésie de la basse. S’en suivront des chansons du même acabit à l’instar de “Cherry”, “All Love”, “Undrunk” et une reprise up-tempo d’“Happier Than Ever” de Billie Eilish. Outre des pistes dansantes, Fletcher fait également la part belle à l’émotion sur l’intense ballade “If You’re Gonna Lie”, offrant alors un grand moment de communion avec le public, peu avare en éclats de voix.

Une artiste généreuse

La température monte encore d’un cran lorsque Fletcher annonce le deuxième acte de la soirée qui met à l’honneur son dernier EP The S(ex) Tapes. Si la réorchestration des pistes est redoutable, les modulations vocales de l’artiste le sont tout autant. L’américaine donne de la voix sur les sept titres de l’EP parfaitement calibrés pour la scène. Mention spéciale pour “Silence”, “Shh…Don’t Say It” et l’intense “Feel”.

Pendant près d’une heure trente, Fletcher occupe la scène avec un charisme inéluctable, déambulant d’un bout à l’autre et n’hésitant pas à interagir avec le public. Un point qui mérite d’être mentionné tant il n’est pas rare d’assister à des concerts d’artistes se contentant d’interpréter, quelque peu mécaniquement, une setlist bien rodée. Fletcher convainc par sa spontanéité comme lorsqu’elle s’amuse de l’accent français de son audience ou invite de nombreux fans à la rejoindre sur scène pour l’imparable “Bitter”. En un instant, la scène se transforme en une piste de danse et c’est canon !

En définitive, Fletcher est une artiste de scène. Sa générosité et la complicité qu’elle partage avec ses musiciens ponctuent un concert sans fausse note mais qui paraît presque trop court. L’artiste et ses acolytes reviendront une dernière fois sur scène pour jouer “Healing”, une piste qui clôture brillamment cette soirée. L’occasion également pour la chanteuse d’arborer un drapeau tricolore et un drapeau arc-en-ciel, symbole de la fierté LGBTQ+, afin de remercier son public.