Les Nuits Secrètes : le grand récap’ !

Les 22, 23 et 24 juillet, les festivaliers avaient rendez-vous dans le Nord de la France à Aulnoye-Aymeries où se tenaient Les Nuits Secrètes. Nous avons assisté à la dernière journée et nous vous embarquons au cœur de ce moment !

Nous sommes le dimanche 24 juillet, quelques heures seulement se passent entre notre retour en France suite aux Francofolies de Spa et notre départ pour Les Nuits Secrètes. Une carte mémoire changée et les batteries rechargées : nous sommes prêts à vivre la dernière journée du festival. Pour cette clôture des Nuits Secrètes, Oboy, Ascendant Vierge, Juliette Armanet ou encore OrelSan sont, entre autres, attendus.

Du live sous un soleil éclatant !

Il est environ 19h lorsque nous arrivons à Aulnoye-Aymeries. Alors que la fête bat son plein sous un soleil éclatant depuis le vendredi, le constat est sans appel : les festivaliers ont toujours une forme d’enfer. Ils sont totalement prêts à vivre ces derniers moments de fête, qui s’annoncent bouillants. En même temps, c’est les 20 ans du festival…

Immédiatement, nous entendons le rap de Oboy résonner sur le site. Avec des titres extraits de son dernier album tels que “TDB”, “Bétoile” et des morceaux un peu plus anciens comme “Cabeza”, et “Avec toi”, l’artiste enflamme le public depuis la Grande Scène.

© Elise Dezecache

Après nous être imprégnés de cette première ambiance, nous prenons le temps de découvrir le site du festival. Un lieu dont la configuration a d’ailleurs été repensée pour ce 20ème anniversaire. Nous remarquons alors un public en particulier, ne passant pas inaperçu. Certains se manifestent avec des tee-shirt et d’autres sont vêtus d’un drapeau parsemé de vert, bleu, rouge, noir et agrémenté de blanc et gris. Vous voyez de quel public il s’agit ? Si on vous dit que La Terre est ronde, que de venir aux Nuits Secrètes c’est aussi simple que Basique, vous visualisez un peu mieux ? On vous parle évidemment du public d’OrelSan. Des fans venus en masse aux Nuits Secrètes, l’une des rares dates dans le Nord de la France pour cette tournée de festival. Il faudra néanmoins attendre quelques heures avant l’arrivée du grand San sur scène !

De l’autre côté du festival, le duo bruxellois Ascendant Vierge est en train d’endiabler l’EDEN depuis 20h. Les festivaliers sont emportés par l’intensité musicale proposée par le duo. La techno se mêle à quelques sonorités electro mais qu’importe, ne mettons pas le style musical de ces artistes dans une case précise puisqu’il semble unique !

21h : la reine du disco entre en scène

Quelques minutes avant 21h, nous revenons à proximité de la Grande Scène, pour un concert qui s’annonce brillant. Le public est prêt à accueillir la reine du disco. Juliette Armanet débarque alors sur scène en se montrant, elle aussi, prête à tout donner pour son public. Jet de rose, communication parfaite avec le public et puissance : la chanteuse investit dès les premières secondes son lieu de performance de façon électrisante.

Pendant une heure, Juliette Armanet enchaîne ses tubes, toujours avec le soutien sans faille du public. “Tu me Play”, “Brûler le feu”, sans oublier l’incontournable “Le dernier jour du disco”, tout y passe. Boule à facette et sunset, c’est le featuring parfait pour passer une belle soirée !

Un public bouillant pour le dernier concert de l’édition 2022 !

Nous y voilà. L’heure du dernier concert approche. C’est le moment pour nous d’entrer dans le crash. Instantanément, la folie et la ferveur du public se ressentent. Même si les festivaliers sont bouillants à l’idée d’accueillir une minute à l’autre OrelSan, ceux que l’on décrira comme les pépites de cet instant ajoutent un peu plus de folie. Ce sont Thomas et Antoine, aka les Charlie, qui assurent cette montée en puissance. On vous montre…

Nous avons d’ailleurs recueilli le témoignage de l’un d’eux, Thomas :

Avec Antoine, nous étions hyper heureux de voir la foule crier “Charlie”.

À la base, c’était juste un délire entre nous et c’est devenu un vrai moment de bonheur en festival. On nous arrêtait pour faire des photos, c’était devenu n’importe quoi mais ça nous a plu !

Thomas rajoute :

Le public des Nuits Secrètes était génial et hyper bienveillant. Ça a été un vrai plaisir d’échanger avec tout le monde et ce, même après le 4000ème “Où est Charlie ?” !

23h : 3,2,1 noir scène !

Les lumières s’éteignent, l’instru de “Civilisation” oscille entre les cris du public, les émotions se multiplient sur les visages : OrelSan arrive sur la Grande Scène !

C’était probablement le concert le plus attendu et on comprend vite pourquoi. Les festivaliers connaissent, sans exception, l’intégralité des paroles. Des titres extraits de Civilisation ou de Le Chant des Sirènes pourtant sorti en 2011, tout le monde chante. On croise même des petits tout autant au taquet que les plus grands.

À la fin de “L’odeur de l’essence », c’est le moment de Civilisation Fighter, un jeu récurent sur la tournée de l’artiste normand. Pour se faire, deux équipes et des personnes du public choisies pour y participer. Surprise, on aperçoit deux personnes qui ne nous sont pas inconnues. Ce sont les deux Charlie !

Nous avons croisé Ablaye (le manageur et backeur d’OrelSan) dans la foule juste avant son concert d’Orelsan et échangé avec lui sur tout et rien, de la tournée, du fait que je suis déjà monté sur scène avec Orelsan en Mars au zénith de Lille pour le Civilisation Fighter… Du coup, il nous a confié qu’ils allaient encore faire ce jeu, du coup on a dit que l’on était motivés ! Pendant le concert et à la fin de “L’odeur de l’essence” j’ai demandé à quelques personnes de la foule de me porter afin qu’Ablaye me repère, et c’est ce qu’il s’est passé, il m’a choisi ! J’ai dit a mon pote Antoine (le deuxième Charlie) de me suivre car je voulais vraiment partager ce moment avec lui. Arrivés devant la sécurité, on nous a dit ‘non non c’est une seule personne’ mais Orelsan nous a vu et nous a proposé de faire chacun une partie.

Dans les coulisses avant de monter sur scène, nous étions hyper contents et nous avons dû rassurer Ines (ma concurrente qui est également montée sur scène) car c’était son rêve de pouvoir rencontrer son idole ! Thomas, aka Charlie

Des festivaliers unanimes…

Durant l’ensemble du festival, pas moins de 55 000 personnes ont vibré au rythmes des propositions musicales diverses et variées. Curieux de connaître le ressenti du public, nous avons interrogé quelques festivaliers…

Les Nuits Secrètes, c’est un festival très convivial à taille humaine pour vraiment s’amuser dans tous les coins du festival. La programmation très variée, avec tous les genres de musique. L’espace est super bien pensé. Il est très facile de se retrouver et de faire de belles rencontres. Gros big up a Charlotte de Witte qui lira certainement ce message ! Thomas, 21 ans, Lille (et visiblement fan de Charlotte de Witte)

… et déjà impatients de retrouver Les Nuits Secrètes en 2023 !

C’était la première fois que je participais à ce festival. J’ai vraiment adoré, tout était super bien organisé. Le passage de Rilès a été un moment marquant pour moi. Il y avait une ambiance de folie et des musiques incroyables ! J’y retourne l’année prochaine c’est sûr Juliette, 22 ans, Valenciennes

Cette journée, je l’ai passé avec mon frère et ses amis que je connaissais déjà. J’ai pu faire des nouvelles rencontres car l’ambiance était chaleureuse et la plupart des festivaliers étaient dans la même énergie. J’ai adoré ce festival, très heureuse d’avoir vu Orelsan, artiste que j’écoute depuis le collège mais aussi Juliette Armanet et Ascendant Vierge. C’est sympa aussi de découvrir des artistes moins connus. Je n’ai pas été déçue et je pense refaire Les Nuits Secrètes avec grand plaisir ! Constance, 22 ans, Violaines

C’est la première fois que j’allais aux Nuits Secrètes, mais sûrement pas la dernière. Il y avait vraiment une bonne ambiance, des bons concerts et des bonnes bières…

J’en garde de bons souvenirs entre potes et vivement l’année prochaine!!!! Clémence, 17 ans, Bettrechies

Je suis allée aux Nuits Secrètes avec une bande de copains. Puis c’était mon premier festival alors j’étais surexcitée !

On a facilement trouvé l’accès dans la ville en suivant les signalétiques. On a été bien guidés également et accueillis par le staff.

Les décors étaient impressionnants, notamment la lune à côté de laquelle on se sentait tout petit finalement.

Ce qui m’a le plus marqué je dirais que c’était la bonne humeur des festivaliers ! J’ai pu constater une grande entraide et beaucoup de partage !

Vivement la prochaine édition ! Chloé, 21 ans, Dunkerque

En parlant de l’année prochaine, vous pouvez déjà noter dans votre agenda que Les Nuits Secrètes seront de retour les 21, 22 et 23 juillet 2023 !

🖊 & 📸 : Elise Dezecache