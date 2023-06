Maluma pour la toute première édition du Viva Latino Festival !

Le Théâtre Antique de Vienne a accueilli la toute première édition du Viva Latino Festival. La superstar Colombienne Maluma était présente pour son unique date en France. aficia a eu la chance d’assister à ce show !

Depuis quelques années, la musique latine est de plus en plus écoutée en France. J Balvin faisait d’ailleurs parti ce week-end de la line-up du Solidays à Paris. Ainsi, le Viva Latino Festival est le tout premier évènement consacré à ce style de musique. Le concept est de rendre hommage à la musique, à la danse et à la culture latino-américaine. Plusieurs DJ sets ont ouvert la soirée dans le cadre atypique du Théâtre Antique de Vienne. Différents artistes ont alors défilé sur la scène devant 4 000 spectateurs enflammés !

Au programme : la chanteuse argentine Lali, le groupe cubain Los 4… Mais surtout, l’artiste tant attendu de ce festival Maluma ! Le chanteur de reggaeton colombien aux multiples singles a mis le feu. Musiciens, danseuses, chien gonflable immense ont accompagné le chanteur sur scène. Durant une heure et demie, Maluma a fait le show avec plusieurs de ses titres notamment “Hawaï”, “Corazón” ou “Mala Mía”.

Retour en images sur le concert de Maluma !

DJ LS ©Inès Fakche MC Sean Cortez ©Inès Fakche

Lali ©Inès Fakche Lali ©Inès Fakche

Maluma et ses danseuses ©Inès Fakche

Maluma ©Inès Fakche

Maluma ©Inès Fakche

Si ces quelques photographies vous ont donné envie de vivre cette expérience, Maluma démarre sa grande tournée mondiale en août 2023 ! Cependant, on ne sait pas encore si une seconde édition du Viva Latino Festival aura lieu l’année prochaine à Vienne.

