Noflipe sur scène, un groupe purement survolté

C’est dans l’intimité d’une petite scène dans le Jura que nous avons découvert Noflipe, groupe du 91 doté d’une énergie incroyable. On en parle sur aficia !

Fin février, les soirées sont encore fraîches. C’est donc sans regret que nous nous faufilons dans l’antre du Darius, scène locale en plein cœur du Jura, à Lons-le-Saunier. Les lumières tendent alors vers un rouge réconfortant, une petite foule bien dense est déjà là, prête à vibrer sous le son de Noflipe…

Et c’est tout naturellement que les 7 artistes qui composent le crew arrivent à nous faire bouger au bout de quelques mesures. Parce que Noflipe dégage une énergie folle, sublimée par un style visuel unique, une maîtrise instrumentale et des flows bavards et techniques. On appréciera le contact systématique avec le public, les envolées de Natch et de son saxo. En permanence transcendé, le groupe déploie un mélange de hip-hop, de rock et de funk. Une alliance décapante qui offre de véritables moments épiques. Un vrai bon moment de musique en soit.

Pour vivre l’expérience Noflipe, rendez-vous sur ce lien pour retrouver les différentes dates à venir.

“Reality Show” de Noflipe :