Pharaonic Festival 2023 : le grand récap !

Le samedi 9 septembre 2023 a eu lieu le Pharaonic Festival au Parvis des Esserts dans la commune de Cluses, en Haute-Savoie. Nous y étions, on vous raconte !

De 16h jusqu’à 1h du matin, le Parvis des Esserts a accueilli une seconde fois le Pharaonic Festival Summer Edition sous un soleil écrasant. Nous avons eu la chance de couvrir l’intégralité du festival où plusieurs artistes se sont succédés sur la scène. Au programme de cette édition 2023 : neuf DJs provenant de différents styles électroniques, une scène et beaucoup de bonne humeur ! Cette année, 10 500 festivaliers se sont réunis pour partager un moment unique au rythme de la musique.

10 500 festivaliers en un seul jour !

Cette édition du Pharaonic Festival a été marqué par un record de fréquentation depuis sa création à Chambéry en 2015. L’organisation attendait entre 8 000 et 10 000 festivaliers mais ce sont près de 10 500 personnes qui ont participé à l’évènement ! Un chiffre qui se veut ambitieux et qui promet un très bel avenir pour le Pharaonic. Le public était impatient, excité et passionné par l’idée de vibrer lors de ce moment festif.

Du côté de l’organisation, l’équipe du festival avait pris en compte les demandes des festivaliers formulées l’année dernière en mettant par exemple en place plus de sanitaires. Cependant, l’attente pour se procurer une boisson au bar fut assez longue pour de nombreuses personnes… Malgré tout, l’évènement s’est bien déroulé !

Une programmation frenchie et qualitative

Avec une line-up dédiée à l’électro, les fans de ce genre musical étaient aux anges ! Pour la toute première fois, l’organisation a permis à deux jeunes artistes de la région de se produire sur scène. Livati a eu la chance d’ouvrir cette nouvelle édition à 16h suivi par Mathieu Bedini à 16h30. Une réelle opportunité pour ces deux DJs de participer à ce festival. Le DJ historique de “Party Fun” Mico C, de Fun Radio a quant à lui mixé à 17h.

Tandis que le soleil brillait toujours sur le Parvis des Esserts, l’étincelante Sara Costa a fait une entrée remarquable sur scène. La DJ et productrice française a notamment joué son tout dernier single “Dawa”.

Sara Costa ©Inès Fakche Sara Costa ©Inès Fakche

Par la suite, l’artiste phénomène de l’été Boris Way a pris la place de Sara Costa. Le producteur de “Lose My Mind” a fait danser tous les festivaliers !

Boris Way ©Inès Fakche

A 20h, le duo composé de Josh et Loïs, plus connu sous le nom des Trinix est venu mixer. Ils ont apporté leur bonne humeur et leur énergie au public !

Trinix ©Inès Fakche

Le morceau “Intoxicated” vous dit quelque chose ? Et bien oui, le célèbre DJ Martin Solveig a joué ses titres les plus connus sous les acclamations de ses fans !

Martin Solveig ©Inès Fakche Martin Solveig ©Inès Fakche

Tout droit venu de Belgique, Lost Frequencies a proposé une prestation énergique et dynamique. La foule a chanté avec le DJ notamment sur sa récente chanson “The Feeling”.

Lost Frequencies ©Inès Fakche

Pour clôturer cet évènement, le tandem Ofenbach a livré un show dansant à travers ses différents titres tels que “Be Mine” ou “Head Shoulders Knees & Toes” !

Dorian, Ofenbach ©Inès Fakche Ofenbach ©Inès Fakche

Un grand merci à Benoit et son équipe !

Inès Fakche