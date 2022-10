Suzane rêvait de l’Olympia, Suzane l’a fait !

Ce jeudi 22 septembre, la mythique façade de l’Olympia affiche Suzane complet en néons rouges. Revivez les grands moments de ce concert avec aficia.

En contant des textes engagés liés à des sujets sociétaux tels que l’écologie, la cause féminine ou encore les inégalités, sur une musicalité majoritairement électro, et en mêlant chant et danse, l’interprète de “SLT” est reconnue pour son énergie sur scène. Une reconnaissance soulignée notamment par une ‘Victoire de la musique’, catégorie révélation scène, remportée en 2019.

Le concert débute avec la première partie assurée par le disc-jockey Moty et sa musique électro qui réveille la foule pendant une demi-heure. Il adresse des clins d’œil à l’artiste pour laquelle il ouvre le spectacle en agrémentant ses productions de quelques notes de “L’insatisfait”, le premier titre de Suzane.

L’heure tant attendue approche. La jeune artiste va bientôt réaliser l’un de ses rêves : fouler la scène de l’Olympia en y défendant ses propres chansons. Les lumières s’éteignent alors et sa voix retentit sur un titre complètement inédit, un morceau interprété a cappella : “Caméo” : “Je me voyais déjà en haut de l’affiche / Mon nom en rouge à l’Olympia”, chante-elle, avec une émotion palpable. Elle dévoile son envie de monter sur scène et d’exercer son métier, même si tout n’est pas idyllique dans l’industrie du disque. Nous l’apprendrons que plus tard, Caméo sera le titre de ce deuxième album tant attendu, et sera disponible dans les bacs le 4 novembre prochain.

Elle enchaîne ensuite avec “Génération désenchantée”. Un titre avec lequel elle entame habituellement son nouveau show. Elle y décrit les inégalités, le climat et son inquiétude pour le futur. Un titre engagé en référence à l’une de ses idoles, qui lui a donné envie de faire ce métier un samedi matin de 99 devant le ‘Hit machine’, Mylène Farmer.

Suzane vit un rêve éveillé

“Tu rêves de l’Olympia, d’exister devant la foule curieuse” Suzane-Suzane

Vient alors, le morceau que tout le monte attendait ! “Suzane”, l’un de ses premiers titres figurants sur l’EP qui aura contribué à la révéler en 2019. Elle y évoque son rêve de devenir chanteuse, sans que son entourage n’y croit vraiment. C’est alors que la phrase « Tu rêves de l’Olympia, d’exister devant la foule curieuse” retenti. Avec une synchronisation millimétrée, la foule réagit avec intensité et lui fait comprendre que son rêve est atteint. Ils brandissent alors des pancartes sur lesquelles sont dessinées des cœurs. Suzane, émue vit son rêve éveillé.

Le show se poursuit, des surprises de l’artiste mais également du public, ont continué d’alimenter une soirée déjà envoûtante, de par l’énergie et l’émotion qu’elle dégage.

Suzane – © Laura Gilli

De nombreuses surprises

Au moment du titre “Pendant 24h”, en duo avec Grand Corps Malade, la scène est plongée dans le noir exacerbant le plaisir de la surprise d’entendre sa voix grave résonner. Les lumières se rallument, laissant apparaître Grand Corps Malade, seul sur scène. Suzane le rejoint rapidement pour partager un moment de complicité mémorable.

Au cours d’un spectacle très travaillé, Marsõ, l’acolyte de la chanteuse, rentre sur scène pour montrer les différentes étapes de construction d’un son. Une exploration du travail en studio appréciée. C’est d’ailleurs lui qui a composé la grande majorité des titres interprétés par Suzane. C’est à la fin de cette démonstration que l’artiste entame “Ticket pour la lune”, et où voyagent des ballons en forme de fusées et de lune au milieu de la fosse.

À l’heure des différents remerciements, c’est toutes ses équipes qui la rejoignent sur scène, de la chorégraphe, au label, en passant par son manager. Le public découvre alors l’ensemble des personnes qui rendent le show possible. C’est après quelques minutes de présentation, que Suzane nous joint une surprise. Une pochette d’album tenue secret jusqu’ici.

Un rappel rempli d’émotions

Lors de la chanson “P’tit gars” qui raconte un coming out qui se passe mal, et qui n’est pas accepté, les couleurs du drapeau LGBT illumine la salle obscure grâce aux flashs de la foule.

Pour terminer son rappel, Suzane entame une nouvelle chanson intitulée “Danser”. Elle invite alors le public à suivre ses paroles pour reproduire une chorégraphie. Elle n’hésite pas à aller rejoindre la foule au milieu de la fosse pour danser avec son public.

L’artiste reviendra une dernière fois au son de douces douces. Elle entame alors le morceau “Océane”, qui est son vrai prénom, et laisse le public sans voix. Ce titre se révèle comme l’un des plus intimes qu’elle ait pu écrire. Elle dévoile ses doutes, sa fragilité face à son métier et un monde fragile.

Un concert où les émotions se confondent, Suzane en véritable bête de scène, envoute le public pour le faire danser et oublier le monde extérieur, le temps d’une soirée. Avec des jeux de lumières plaisants, des visuels travaillés, l’artiste nous offre un show digne des grands. Sans oublier la danse, qui l’accompagne depuis ses débuts, des chorégraphies réalisées par Jorane Rest, qui est également la chorégraphe pour le clip de “Belladonna”. Les mouvements et impulsions de Suzane apportent une énergie nouvelle à chacune des chansons, taillées pour la scène.

Pour toutes les personnes qui voudraient revivre ou vivre ce moment, un deuxième Olympia est ouvert le 10 mai 2023. Suzane est également en tournée dans toute la France. Son deuxième album sortira le 4 novembre 2022.