Touquet Music Beach Festival : le grand récap’ !

Les 26 et 27 août dernier, le Touquet Music Beach Festival était de retour dans la station balnéaire. Nous avons assisté à la journée du samedi avec Parcels, The Avener, Kungs et bien d’autres. Retour sur ce moment flamboyant !

Alors qu’une partie de la team était à Rock en Seine la semaine dernière, la team Nord était elle aussi de retour en festival. Si vous avez suivi nos stories Instagram, vous vous souvenez sûrement d’un samedi rythmé par des sonorités électro. C’est en effet dans la station balnéaire du Touquet-Paris-Plage que nous étions, aka la ville où tout le monde porte son pull délicatement noué, sur les épaules, pour le Touquet Music Beach Festival.

Nous sommes donc le samedi 27 août, aux alentours de 18h. Nous nous empressons de récupérer nos accréditations afin de rejoindre le devant de la Main Stage. Mais avant ça, nous avons quand même quelques minutes nous permettant de découvrir brièvement les lieux et l’ambiance qui y règne. Un seul constat : les gens sont pétillants et solaires, ce qui présage une belle soirée festive.

18h25 : Parcels débarque sur scène !

Nous voilà enfin arrivés à l’avant de la Main Stage. Le public face à nous est radieux, et pour cause ! Le groupe ultra good vibes formé à Byron Bay, Parcels, s’apprête à investir la scène. Du côté de la rédac’, on mentirait si on disait que ce n’était pas le groupe que l’on attendait le plus… Et nous n’avons pas été déçus !

Parcels – © Elise Dezecache

Durant un peu plus d’une heure, les 5 musiciens donnent tout à leur public. Une atmosphère légère se dégage, le soleil vient embellir le moment. Sans faille, Parcels enchaîne ses nombreux titres et évidemment, l’incontournable “Overnight” est de la partie. C’est déjà le moment pour le groupe de terminer le set. Et c’est avec“Somethinggreater”, pour notre plus grand plaisir et celui du public qui connait absolument toutes les paroles, que le moment se termine. (Spoiler Alert : c’était beau !).

© Elise Dezecache © Elise Dezecache © Elise Dezecache

On s’éloigne, on débrief un peu, on profite des lieux. Un nouvel artiste arrive sur la fameuse grande scène. Mais ce moment n’aura quant à lui rien de réellement fameux. On assiste au show peu glorieux de Marc Rebillet, qui ne nécessite pas forcément d’épiloguer dessus comme l’explique La Voix du Nord. Passons.

Entre-temps, du côté de la Scène Baie où de jeunes talents se relaient, la fête bat son plein. Évidemment, toujours sous un vent de liberté totalement appréciable !

21h15 : Un sunset et toujours plus de musique !

Nous repartons retrouver le public du lieu central, où The Avener est en train de débuter son set ! Pendant 1h15, c’est clairement un enchaînement de tube auquel nous assistons, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Des plus récents comme “Quando Quando”, aux plus anciens (et mélancoliques) comme “Castle On The Snow”, The Avener enivre les festivaliers.

Quelques minutes de répit, le temps des réglages sur scène, et c’est au tour de Martin Solveig de venir enflammer la foule !

Même après deux jours de folie, le public est encore bel et bien présent, prêt à vivre un nouveau moment musical intense ! Et ça commence fort avec l’incontournable “All Stars”, cumulant près de 170 millions de streams sur Spotify, 5 ans après sa sortie. Les lights bleues éblouissent, les basses résonnent intensément, les effets pyrotechniques s’enchaînent, Martin Solveig est on fire, le public davantage : le show s’annonce très prometteur. & sans surprise, cela s’est avéré être le cas !

0h20 : la clôture !

Le dernier artiste à se produire sur la Main Stage est très attendu, on ne le présente plus : Kungs ! Lui aussi, c’est tube sur tube ! C’est vrai, qui ne connait pas “Never Going Home”, “Clap Your Hands” ? Sans oublier le premier succès du DJ, “This Girl ?”. Jusqu’au bout de la nuit, les festivaliers ont pu profiter de ces rythmes endiablés. L’objectif de vivre le festival à 100% est donc réussi !

Le Touquet Music Beach Festival : un événement réussi dans sa globalité !

Après ce focus sur la programmation musicale, que nous avons validé, revenons sur l’ensemble du festival. D’abord, mettons un point d’honneur à cette ambiance prouvant que les sudistes ne sont pas les seuls à vivre la musique électronique ! Une ambiance conviviale et très chill s’est révélée durant ce samedi !

Du côté des (peu de) points négatifs, nous regrettons peut-être les longues files d’attentes pour accéder à la restauration. De plus, un écran géant aurait peut-être été appréciable pour les festivaliers ne se trouvant pas à proximité de la scène. Enfin, plusieurs personnes rencontrées auraient aimé pouvoir trouver un espace camping dans le but de faciliter leur venue.

Mais dans sa globalité, cette cinquième édition a su nous charmer très facilement, ainsi que les 36 000 festivaliers présents au cours de ce week-end ! Nous avons déjà hâte de l’édition prochaine !

📝 & 📸 : Élise Dezecache