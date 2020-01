Doriand : faut-il écouter ‘Portraits’, son nouvel album ?

Doriand propose aujourd’hui Portraits, un nouvel album ambitieux. Mais faut-il écouter ce nouveau cru ? Réponse avec aficia.

Nous n’allons pas vous faire la biographie de Doriand. Non, cela nous prendrait bien trop de temps ! Alors on résume… Doriand c’est Laurent Lescarret, un auteur, compositeur, interprète et réalisateur originaire de la Gironde.

Il aura l’occasion de publier un premier album en 1996, Contact, puis de collaborer avec de nombreux artistes et ainsi prêter sa plume. Sans ordre de préférence ou chronologique, nous pouvons ainsi nommer les L5, Pauline Croze, Keren Ann, Lio, Alain Bashung, Mika, Emmanuelle Seigner, Camélia Jordana, Michel Polnareff, Josef Salvat, Olivier Dion, Mans Zelmerlow…

Et c’est justement les nombreuses collaboration de Doriand qui s’exposent dans son nouvel album.

Doriand et les autres…

Si tu as assez de curiosité pour écouter l’album attention : il ne faut pas s’attendre ici à de simples reprises, loin de là même. Et l’ouverture avec “Danser entre hommes” sur laquelle il invite Mika et Katerine donne clairement le ton même si il s’agit ici de la seule piste inédite de l’opus. “Elle me dit”, initialement chanté par Mika, devrait enfoncer le clou !

La folie rencontre la douceur comme avec “La mariée”, un titre sur lequel nous avons le plaisir d’entendre Edith Fambuena et Keren Ann ou encore “Les bords de mer” qui nous fait vibrer de nostalgie

Spectre de beauté

Doriand offre avec Portrait une vision globale de son art. L’écriture, la composition et la fidélité qu’il entretien avec des artistes incontournables de la scène musicale française. Il offre aussi une réelle relecture à ses titres, dépassant la simple reprise. Il y insuffle sa propre identité, semblant alors réécrire les titres juste pour lui.

Portrait c’est une pop qui rencontre le chanson française, c’est une plume talentueuse qui s’expose dans un très bel écrin comme quand Brigitte nous chante “Et va la vie”. On gardera notre part de nostalgie ultime avec “Toutes les femmes de ta vie”.

Découvrez Portraits,

le nouvel album de Doriand :