‘Charts’ du mois d’octobre avec Sam Smith, d4vd, Oxlade … #2

Chaque début de mois, aficia vous propose de plonger dans les charts mondiaux. Le but étant de vous donner un échantillon des titres qui fonctionnent le plus ou qui émergent rapidement.

Pour cette nouvelle rubrique, nous allons nous concentrer sur les charts mondiaux, américains, français et britanniques. Nous allons nous référer aux classements de ces pays mais aussi aux performances des titres sur Spotify (indicateur d’écoutes très important) et Shazam (qui permet de dégager les nouvelles tendances). Nous regardons également les classements radios en France et nous nous échapperons de temps en temps dans les pays frontaliers. Place donc aux classements de la semaine du 26/09 au 02/10.

Le Billboard Global 200

Le Billboard Global 200 est un classement qui a été créé récemment et qui regroupe toutes les ventes/téléchargements ainsi que toutes les écoutes sur les plateformes de streaming à travers le monde. C’est donc le classement de référence du marché mondial de la musique. Nous vous proposons le top 5 à chaque nouvel article. Cette semaine,

Le reste du top 5 est le suivant :

Sam Smith & Kim Petras – Unholy (NEW) David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue) (+1) Harry Styles – As It Was (+1) BLACKPINK – Shut Down (-3) OneRepublic – I Ain’t Worried

Un marché terne et ennuyeux

Notons que les classements évoluent très peu. Le marché est d’un ennui profond et les variations sont infimes. L’explosion du streaming pousse à une écoute répétée beaucoup plus facile, bien qu’il permet de temps en temps l’émergence de nouveaux artistes. Du coup, les radios se révèlent de plus en plus frileuses et prennent donc de moins en moins de risques. Elles se contentent de diffuser les titres qui fonctionnent en streaming. On rentre donc dans un cercle vicieux où ce sont toujours les mêmes artistes qui sont mis en avant. Finalement, seul TikTok donne un peu de pep’s là dedans, bien que ce soit souvent des titres ayant plusieurs années qui y émergent. Mais nous avons tout de même déniché quelques petites pépites.

Par exemple, Bad Bunny classe encore 7 titres de son album Una Verano Sin Ti, pourtant sorti en mai, dans le top 50 des titres les plus écoutés au monde sur Spotify. Le certes très réussi “As It Was” de Harry Styles, sorti il y a plus de 6 mois, est toujours encore #3 de ce même classement. Encore plus flagrant, le Billboard Global 200 renferme en son top 50 pas moins de 14 titres étant sortis il y a plus d’un an, voire il y a plusieurs années. On y retrouve par exemple “Blinding Lights” ou “Save Your Tears” de The Weeknd mais aussi “Sweater Weather” de The Neighbourhood (2013). Ce dernier est en constante progression depuis quelques mois. Cependant, nous avons tout de même déniché quelques pépites dans ces classements.

D’excellents démarrages

La plus grande performance de la semaine est signé Sam Smith avec son titre “Unholy”, partagé avec Kim Petras. Voila quelques années que Sam Smith n’avaient pas tutoyé les sommets, malgré des sorties régulières de titres. Son précédent titre “Love Me More” avait portant tout pour séduire. Mais nous avons affaire ici à un titre d’un autre rang, hyper percutant, résolument pop et expérimental. Ce succès permettra peut-être enfin de révéler la chanteuse allemande Kim Petras au monde. L’artiste propose une pop délurée, osée et provocante, rudement efficace.

Mais venons-en aux chiffres. Sam Smith débarque directement #1 des charts britanniques, du Billboard Hot 200 et #3 aux USA. “Unholy” est également le titre le plus écouté au monde sur Spotify cette semaine. Il comptabilise 15 millions d’écoutes d’avance sur le deuxième. Il est également le 4ème titre le plus shazamé au monde. En France, il est pour le moment #31 sur Spotify et #38 sur Shazam.

Découvrez “Unholy” de Sam Smith & Kim Petras :

L’artiste britannique en a délogé un autre au sommet des classements outre-manche. En effet, la semaine dernière, c’était Lewis Capaldi qui débarquait directement #1 là-bas avec son bijou “Forget Me”. Il est rétrogradé #3 cette semaine. Malgré la réussite implacable du morceau, il n’a pour le moment pas fait de grosses vagues dans les classements internationaux mais ça ne saurait tarder. Il a tout de même fait son entrée en radio en France et est #37 des requêtes Shazam Monde. C’est surtout dans les pays anglophones qu’il est présent dans le top 50 Spotify : Irlande #3, Nouvelle-Zélande #30 ou encore Australie #34.

De belles découvertes

Voici encore un artiste hybride qui profite de sa connaissance pointue d’Internet pour émerger. Le jeune d4vd (tout juste 17 ans) propose un son indie/alternatif. Il a commencé à composer ses sons pour illustrer ses vidéos de streamer et ainsi passer outre les droits d’auteur. C’est finalement comme si la musique était un incident de parcours. Mais l’artiste se révèle finalement multi-genre sur le subtil et délicieux, mais pourtant glaçant “Romantic Homicide”. Il s’agit d’une ballade contemporaine entre r’n’b (voix) et rock (guitares et batteries délicates) très riche et incroyablement fraîche. Sorti il y a 3 semaines, le morceau ne cesse de monter dans les charts. Il est #50 (+6) du Billboard Global 200, #35 des charts américains et #41 (+5) des classements britanniques. C’est également le 31ème titre le plus écouté au monde sur Spotify.

Découvrez “Romantic Homicide” de d4vd :

Depuis le début de l’été, Stephen Sanchez est présent dans le classement des titres les plus écoutés au monde sur Spotify avec son sublime “Until I Found You”. Il est pour le moment #29 dudit classement. Alors qu’on pensait que le morceau commençait à s’épuiser, il reprend petit à petit de la vigueur. L’artiste est doté d’une voix délicate et propose des sons ensoleillés folk-rock. “Until I Found You” est tellement bien fait qu’il semble être sorti il y a des années avec ses accents presque blues. Ce regain coïncide avec la sortie de l’EP Easy On My Eyes il y a un mois. Le titre est #55 (+7) du Billboard Global 200 et #57 (+2) aux Etats-Unis.

Prenons maintenant la direction de l’Amérique profonde avec Zach Bryan et son morceau “Something In The Orange”. Il est très rare de voir un titre country dépasser les frontières des USA mais celui-ci a quelque chose de spécial. La guitare est délicate et douce, prenant des accents électriques sur les refrains. L’artiste nous fait vocalement penser à la puissance de Alex Clare ou encore Tom Walker. La ballade nous renvoie directement dans la far west du Texas et nous laisse nous y perdre. La version clippée est quelque peu différente de la piste audio. Elle offre un harmonica parfaitement en adéquation avec le morceau. Le titre est présent depuis 3 semaines dans les classements britanniques et est désormais #78 (+6). Il est également #49 du Billboard Global 200 et #23 aux USA.

Découvrez “Something In The Orange” de Zach Bryan :

TikTok, toujours fourvoyeur de tubes

TikTok est le poumon de l’industrie musicale grâce à ses défis chorégraphiés ou à ses trends. Oxlade en profite actuellement mais bénéficie aussi de l’intérêt croissant pour la musique nigérienne. En effet, le Nigéria nous a envoyé pléthore d’artistes de Rema (qui cartonne actuellement avec “Calm Down”) à Burna Boy en passant par CKay. Ainsi, “Ku Lo Sa” a lui aussi bénéficié d’un trend TikTok reprenant sa chorégraphie. Mais il a dans le même temps fait le buzz en interprétant son morceau en live dans le très influent live-show COLORS. Résultat : le titre explose lui aussi à travers le monde. C’est d’abord au Royaume-Uni que le titre a percé. Il est pour le moment #27 là-bas. Il est également #22 en France (+5) et gagne 13 places en termes de diffusion radio (#45). Enfin, c’est le 7ème titre le plus shazamé au monde et le 2ème en France.

Découvrez “Ku Lo Sa” de Oxlade :

Le groupe de hard rock et métal suédois Ghost profite également de son intérêt sur TikTok. Il est pourtant très rare de voir les artistes hard et métal côtoyer les sommets. Ici, c’est le morceau “Mary On A Cross”, sorti en 2019, qui explose. Cependant, il n’y a pas d’envolées vocales sur ce morceau. Il s’agit plutôt d’une ballade rock psychédélique très prenante et presque symphonique. Le morceau est le 42ème le plus écouté au monde sur Spotify (en hausse). C’est également le 44ème titre le plus recherché sur Spotify au monde. Il est classé #59 (+6) du Billboard Global 200 Cependant, “Mary On A Cross” est peut-être en fin de course puisqu’il dégringole de 60 places au classement britanniques (#95 actuellement).

Et la France dans tout ça?

Ne nous épanchons pas sur les charts français, ceux-ci étant quasi exclusivement composés de titres rap. Mais regardons plutôt du côté des radios et de Shazam. Il y a là une artiste qui se démarque grâce à Netflix. Il y a quelques semaines est sorti le film Nos Coeurs Meurtris. On y suit une jeune femme musicienne très malade et dépourvu de mutuelle qui va opérer un mariage blanc avec un soldat trainant une dette colossale. Le mariage par intérêt va se transformer en histoire d’amour. Sofia Carson tient le rôle principal et interprète également toute la bande son, dont le titre “Come Back Home”. C’est un ballade rock déchirante et très sensible qui a visiblement séduit les français. Le morceau est le 4ème le plus shazamé en France et, de fait, les rotations radios s’envolent. Le morceau est actuellement #13. Il a gagné 72 places en 3 semaines.

Découvrez “Come Back Home” de Sofia Carson :

Imagine Dragons continue son histoire d’amour avec la France. Après le succès de “Bones”, leur morceau “Sharks” est actuellement #2 des rotations radios chez nous. C’est un succès pour le moment exclusivement français, le groupe réalisant ici ses meilleures ventes d’albums. Forcément, c’est le 13ème morceau le plus shazamé en France. Il faut dire que le morceau est rudement efficace, plus rock encore qu’à l’accoutumée. L’album Mercury Act 1 & 2, doté depuis peu de l’acte 2, est #15 des ventes d’albums en France en 55ème semaine d’exploitation.

Enfin, soulignons que Grand Corps Malade et Leila Bekhti ont eu une exposition offerte par Danse Avec Les Stars la semaine dernière. En effet, un duo a offert une prestation sur un titre issu de l’album Mesdames. Du coup, leur sublime et émouvant morceau “Le Sens De La Famille” s’offre une entrée directement #7 des requêtes Shazam. Nous le mentionnons pour le simple plaisir de la réécouter.

Découvrez “Le Sens De La Famille” de Grand Corps Malade & Leila Bekhti :