Clip “Ride On” : Acoustic Resistance offre une claque visuelle et musicale

Il est temps de vous présenter Acoustic Resistance avec le clip de “Ride On”. Un pépite de plus de 9 minutes à savourer sur aficia.

C’est toujours agréable de présenter des formats qui sortent des codes parfois trop formatés de l’industrie musicale actuelle. Et avec le projet de Acoustic Resistance, vous devriez sortir des sentiers battus…

Une rapide présentation s’impose. Acoustic Resistance c’est l’alliance entre Julien Decoret (Joon Moon, Nouvelle Vague) et Julien Boyé (Gush, Nouvelle Vague). Ils connaissent tous deux très largement le monde de la musique et les plus curieux d’entres vous doivent déjà connaître leurs faits d’armes.

Ensemble, il propose un nouvel univers musical, fait d’une musique planante, hypnotique et captivante à la fois. Un monde qui devra pleinement s’exposer avec la publication d’un premier EP le 19 juin prochain.

Acoustic Resistance : simplement captivant !

Ce format sera riche de quatre pistes. “Turn It Off”, “Hey Men”, “Bombé Laté” et “Ride On”, premier extrait du format qui s‘expose aujourd’hui avec un clip grandiose, alliant la claque musicale et l’expression visuelle grandiose.

L’originalité de la formation est de proposer un éventail d’instruments qui invite très clairement au voyage : le Bombo (Argentine), le Daff (Iran), le Mridangam (Inde du Sud), la Cuica (Brésil), le Tama (Afrique) mais aussi le Saz (Turquie), la Guitare Nylon , le Guembri (Afrique), l’Anklung (Thaïlande), la Harpe, la Vibraphonette, la Contrebasse, la Guimbarde (Amérique), le Crystal Baschet (France)…

Alors, on vous laisse plonger dans presque 10 minutes de plaisir simple : celui d’un univers riche et atypique. “Ride On” est captivant par sa puissance organique, magistralement accompagné par les images extraites du documentaire ‘Baraka’ de Ron Fricke. Le tout est également marqué par la présence de Greg Zlap à l’harmonica et de Matthias Labbé au Mridanfam.

Découvrez “Ride On”, le clip de Acoustic Resistance :