Clip “Si on s’aime” : Aloïse Sauvage aime les petits chats…

Dévorantes, le premier album d’Aloïse Sauvage sorti en février 2020, poursuit désormais son chemin avec le clip de “Si on s’aime”. C’est à découvrir sur aficia.

Après avoir présenté le clip de “À l’horizontale” il y a bientôt un an, celui de “Omowi” qui compte plus de 600.000 vues sur YouTube et enfin la vidéo de “Méga Down” réalisée pendant le confinement, Aloïse Sauvage revient avec une vidéo remplie de tendresse mettant en image les mots de sa chanson “Si on s’aime”.

Simple, décalée mais à la fois esthétique, Aloïse Sauvage surprend une nouvelle fois avec cette mise en images. Pour ce nouveau projet chargé de délicatesse, c’est à Élisa Baudoin (qui a notamment travaillé pour Janie, Maëlle, Terrenoire…) que l’artiste a décidé d’accorder sa confiance…

Découvrez “Si on s’aime”, le nouveau clip d’Aloïse Sauvage :