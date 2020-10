Clip “Positions” : Ariana Grande présidente !

Nouveau clip pour Ariana Grande qui annonce ainsi son futur opus. Et pour “Positions” Ariana Grande vire Donald Trump et se rêve présidente. Le clip est sur aficia.

Il n’aura pas fallu très longtemps à Ariana Grande pour revenir avec du neuf et du bon. En effet, la chanteuse confirme son retour dans les bacs un an et demi seulement après le succès mondial de Thank U, Next.

Car en effet, celle que nous avons eu le plaisir de retrouver aux côtés de Lady Gaga avec “Rain On Me” sera bien dans les bacs le 30 octobre avec son nouvel album simplement nommé Positions.

Ariana Grande à la tête du monde !

Et c’est justement le titre “Positions” qui s’affiche pour assurer la promotion de ce nouvel opus qui risque, une fois de plus, de faire trembler les charts. Le titre n’aura pas l’occasion de révolutionner le genre, on retrouve bien l’ADN musical d’Ariana Grande sur cette prod’ qui porte la marque de fabrique de Phil Scully, London on da Track, Mr. Franks, et l’incontournable TBHits à qui l’on doit “Thank U, Next” et “7 Rings”.

Et si dans le texte de “Positions” Ariana Grande nous parle d’amour en se dévoilant être une femme au petit soin pour son adoré, étant prête à tout pour lui plaire, le clip signe un parfait contre-pied à l’ensemble.

On retrouve à la réalisation de cette vidéo Dave Meyers que l’on ne présente plus. C’est lui qui a eu l’occasion de réaliser les clip “Falling” et “Adore You” de Harry Styles, “Consequences” de Camila Cabello tout comme “Señorita” avec Shawn Mendes. C’est sans oublier “Me!” de Taylor Swift mais également “No Tears Left To Cry”, “The Light Is Coming” et “God Is A Woman” d’Ariana Grande pour n’en citer que quelques uns. Il expose donc Ariana Grande à la Maison Blanche, prenant ainsi la place de Donald Trump. On retrouve une administration puissante, dirigée par des femmes qui prennent le pouvoir afin de changer le monde.

Découvrez “Positions”, le nouveau clip d’Ariana Grande :