As Animals invite Florent Mothe sur “Sadness Babe (Avoue que tu m’aimes)”

C’est un retour qui fait plaisir à entendre. Le groupe As Animals dévoile “Sadness Babe (Avoue que tu m’aimes)”, un duo avec Florent Mothe en écoute sur aficia.

On se souvient évidemment de “I See Ghost (Ghost Gunfighters)” en 2013, extrait d’un premier album éponyme sorti la même année. Depuis, As Animals s’est montré très discret, jusqu’à proposer un nouvel album en 2019, sur lequel il s’est entouré du producteur anglais Jay Reynolds sur le titre “Under My Skin”. Ce producteur n’est autre que celui qui est aux manettes des morceaux de Dua Lipa. Mais parfois, cela ne suffit pas forcément, et le titre n’a pas eu le succès escompté.

Mais As Animals est bien décidé à imposer son style et revient avec une version francophone de “Sadness Babe” où le chanteur Florent Mothe vient poser sa voix. Plutôt inattendue comme collaboration, étant donné que le titre est sorti l’année dernière et qu’il s’agit d’une toute nouvelle version. Mais peu importe, l’alliance fonctionne à merveille. « Sadness Babe » parle de cette dualité à la fois mystérieuse et passionnelle qui lie deux êtres qui combattent leurs pulsions communes. C’est électrique et mystique !

Découvrez “Sadness Babe (Avoue que tu m’aimes)” le nouveau single d’As Animals :