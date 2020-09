“It’s Ok If You Forget Me” : Astrid S s’affirme avant son premier album

Quelques semaines avant la sortie de son premier album, Astrid S se livre dans le doux “It’s Ok If You Forget Me”. Un titre à découvrir sur aficia !

Après plusieurs EP, Astrid S partagera, pour le plus grand plaisir de son public, son tout premier et tant attendu album, Leave It Beautiful le 16 octobre prochain.

Pour présenter ce futur opus sur lequel elle a en grande partie écrit et produit les titres, l’artiste a d’abord choisi de partager un peu avant l’été “Dance Dance Dance”, un titre good vibes et à la fois rempli de douceur, parfait pour la période estivale qui arrivait. S’en est suivi, en août dernier, le single “Marilyn Monroe” dont le clip cumule plus de 390.000 vues sur Youtube.

Un troisième single pour annoncer l’album

Désormais, la jeune artiste norvégienne mise sur “It’s Ok If You Forget Me” qui est d’ailleurs son titre favori issu du projet Leave It Beautiful. À travers cette chanson, Astrid S se confie sur la fin d’une relation amoureuse, un achèvement que l’on comprend perturbant pour l’interprète “Down Low” qui ne cesse de se questionner tout au long du morceau : ‘From Everything to nothing at all / From everyday to never at all / And everyone says that I should be sad / It’s normal that / I don’t feel sorry for myself’…

Découvrez “It’s Ok If You Forget Me”, le nouveau single d’Astrid S :