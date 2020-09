Clip “Naked” : Ava Max se dévoile sans artifices

À l’occasion de la publication de son premier disque studio, Ava Max met en images le titre “Naked”. C’est à découvrir sur aficia !

Depuis le succès incontournable de “Sweet But Psycho” il y a déjà deux ans de cela, l’artiste américaine Ava Max est une étoile montante sur la scène musicale pop internationale. Si tous les singles dévoilés n’ont pas forcément rencontré le même plébiscite que le précédent cité, nombreux sont ceux qui ont profité d’une belle exploitation et de rotations très satisfaisantes sur les ondes.

Au sein de l’Hexagone, l’artiste a su imposer son style à travers de nombreuses chansons auréolées d’un Disque d’Or pour l’équivalent de plus de 15 millions d’équivalents streams à l’instar de “So Am I”, “Torn”, “Salt” et plus récemment “Kings And Queens” qui a intégré de nombreuses playlists. Surfant sur la vague du succès, Ava Max a levé le voile sur Heaven & Hell, son premier disque disponible dans les bacs depuis le 18 septembre.

Ava Max ouvre son cœur

Véritable disque concept, Heaven & Hell évoque la dualité des sentiments sur des pistes efficaces, solaires sur la première partie du disque et plus tourmentées sur la seconde. Et afin d’assurer l’exploitation de son premier effort, l’interprète de “OMG What’s Happening” mise désormais sur “Naked”, un titre résolument moderne qui sonne comme une véritable mise à nu romantique pour Ava Max qui souhaite exposer ses fragilités et ouvrir son cœur à l’être aimé : “Je veux te montrer mes secrets les plus enfuis / Je pense que je suis prête à être exposée / Je veux que tu me regardes / Quand tu enlèves tous mes vêtements / Et que tu me vois nue / Regarde-moi pour de vrai”.

Dans le clip réalisé par Hannah Lux Davis, l’artiste apparaît à l’écran, sans fioritures, dans une tenue couleur chair. Les images subliment à merveille cet hymne puissant chanté par l’artiste dans un décor très graphique et esthétique. Ainsi, Ava Max se laisse aller à quelques pas de danse dans des pièces colorées aux allures futuristes.

Découvrez “Naked”, le nouveau clip d’Ava Max :