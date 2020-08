BB Jean : le projet sexy et pop qui donne chaud !

Laurie Darmon et Alma, deux grandes copines, font alliance pour former BB Jean. Le clip “Si froid si chaud” est à regarder sur aficia !

Quelle surprise ! Visiblement, leur duo sur “Zumba” a donné des envies à Alma (représentante de la France à l’Eurovision en 2017) et Laurie Darmon (notre interview ici) de poursuivre ce side project qui porte le nom de BB Jean.

Sortez le ventilo !

Toutes deux bonnes copines dans la vie, elles s’affirment et prennent désormais les devants : “En un an, à nos âges de jeunes femmes mûres, il y a en a qui font naître des bébés. Nous on fait naître BB Jean pour donner plein de petites sœurs à notre première chanson “Zumbaa” sortie en juillet dernier. Entre-temps l’idée d’un vrai projet à deux a mûri et pris une forme qu’on a tellement hâte de vous faire découvrir dans cette nouvelle aventure dans laquelle on se lance parallèlement à nos projets respectifs« , peut-on lire sur leur réseaux sociaux.

Avec “Si froid si chaud”, Laurie Darmon et Alma font monter la température d’un cran, de part la production très pop, très soignée et pétillante où l’on retrouve au mix Oscar Anton, mais aussi par le clip, tourné sur l’île D’Yeu, au large de la Vendée. Une dose d’auto-dérision, de maillot de bain une pièce, une plage paradisiaque et le tour est joué : BB Jean nous charme. Sortez le ventilo !

Découvrez le clip “Si froid si chaud” de BB Jean :