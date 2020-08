Clip “Brown Skin Girl” : Beyoncé sublime les femmes

C’est un clip qui ne laissera personne indifférent. Celui de Beyoncé pour habiller le titre “Brown Skin Girl” et c’est à voir avec aficia.

L’engagement de Beyoncé auprès de la communauté afro-américaine connaît un nouvel édifice. Un monument qui se fait en musique et en images avec un clip au casting quatre étoiles.

Aussi, après avoir conquis le public avec l’album The Lion King : The Gift, un album visuel disponible sur Disney + et avoir publié le titre “Black Parade” en juin dernier pour célébrer la communauté noire, elle souhaite aujourd’hui mettre sur le devant de la scène la beauté et la diversité féminine, la richesse de la communauté afro-américaine.

Beyoncé, Kelly Rowland, Naomi Campbell…

Pour le clip de “Brown Skin Girl”, Beyoncé offre une fois de plus un esthétisme parfait, que ce soit par le traitement de l’image que par la beauté des costumes. Le côté grandiose s’expose également par la présence de nombreux guests comme l’actrice Lupita Nyong’o, le mannequin Naomi Campbell ou bien encore l’ancienne membre des Destiny’s Child, Kelly Rowland. C’est sans oublier Blue Ivy, Rumi et Tina Knowles-Lawson, la mère de Beyoncé.

“Brown Skin Girl” impose un message d’amour, de paix, de tolérance, de vivre ensemble. Un message universel, essentiel par les temps actuels, surtout avec le climat racial présent aux États-Unis.

Dans le show télévisé ‘Good Morning America’, Beyoncé a eu l’occasion d’expliquer l’importance pour elle de mettre en valeur toutes les nuances de ‘brun’ mais aussi qu’elle souhaitait que “chaque personne soit filmée sous une lumière majestueuse” et que collectivement “nous nous célébrions toutes les unes les autres”. On pourra facilement dire que le résultat final et pleinement réussi.

