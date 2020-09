Clip “Tom” : Bilal Hassani puissant face à la haine

Quelques mois après son retour avec “Fais le Vide”, Bilal Hassani dévoile désormais “Tom”. Le clip est sur aficia.

Nombreux sont les avis positifs quant au retour de l’interprète de “Roi” avec son titre “Fais le Vide” sorti en avril 2020. Un titre funk qui comptabilise à ce jour plus d’un million de streams sur Spotify. À la suite de cet engouement de la par de ces fans, Bilal Hassani a offert “Dead Bae”, un titre intermédiaire pour plonger un peu plus ses auditeurs dans l’univers de son futur album, Contre Soirée, à paraître en automne.

Bilal Hassani & Tom…

Qui dis septembre, dis rentrée scolaire et bien souvent source d’anxiété pour certaines personnes. Un sujet que Bilal Hassani connaît très bien puisqu’il la lui même subit le harcèlement scolaire. Une cause importante donc pour le jeune artiste et dont sa communauté ne cesse de lui témoigner leur propre histoire. Une confession à cœur ouvert entre l’artiste et ses fans qui illustre en cette rentrée son nouveau titre “Tom”.

Un simple prénom pour un personnage fictif qui représente ‘celui ou celle qu’on met de côté, la personne qu’on ignore, qu’on bouscule sans remarquer‘. Au-delà de l’histoire racontée, c’est aussi un message important que le jeune artiste veut transmettre. Et une fois de plus, c’est en compagnie Matthieu Mendès que la chanson voit le jour. Le résultat est électrique et puissant, tout en restant cohérent avec les précédentes propositions du chanteur.

Concernant le clip mis en ligne, on remarque une nette évolution quant à la réalisation. Bilal Hassani est ici mise en parallèle avec “Tom”, ce jeune garçon dont on suit la détresse. Tourné à Quiberon en Bretagne, Bilal Hassani nous immerge dans le quotidien de ces ‘Tom’, entre évasion, révolte et tristesse. Et le résultat est au rendez-vous.

Découvrez “Tom”, le nouveau clip de Bilal Hassani :