Clip “No Time To Die” : Billie Eilish chante pour James Bond…

James Bond arrive bientôt sur nos écrans. L’occasion parfaite pour Billie Eilish pour s’afficher dans le clip qui habille le titre “No Time To Die”.

Elle aura mis le monde à ses pieds. Elle c’est Billie Eilish qui a fait très largement sensation à travers le monde avec son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? sur lequel on retrouve des pistes comme “Bad Guy”, “Lovely” ou encore “Wish You Were Gay”.

Preuve de son succès et de son talent : en France elle affiche plus de 100.000 ventes pour son albums. Outre-Atlantique elle s’affiche avec quatre Grammy Awards sur ses étagères, celui du Meilleur Album, du Meilleur Nouvel Artiste, de l’Enregistrement de l’Année et celui de la Chanson de l’Année.

Billie Eilish x James Bond

Dans ce tourbillon de succès, l’interprète de “All the Good Girls go to Hell” sera l’année prochaine sur nos écrans avec un partenariat auprès de Apple Music. En effet, la jeune artiste donne rendez-vous en février prochain afin de découvrir ‘Billie Eilish: The World’s A Little Blurry’, un film documentaire réalisé par le cinéaste primé R.J. Cutler (‘Belushi’, ‘The September Issue’, ‘The War Room’).

Mais si ce documentaire qui sera disponible également au cinéma ne doit pointer le bout de son nez que l’année prochaine, Billie Eilish sera très prochainement sur les grands écrans de nos salles obscures, ou presque… En effet, c’est elle qui interprète le thème du nouveau volets de la saga des ‘James Bond’.

Au cinéma le 11 novembre prochain, ce dernier film avec Daniel Craig dans la peau de l’agent secret le plus célèbre de la planète se dévoile aujourd’hui un peu plus avec le clip qui habille maintenant le titre “No Time To Die”. marchant dans les pas d’artiste comme Adele et Sam Smith, on y découvrir Billie Eilish dans une sobriété désarmante, le tout entrecoupé de scènes du film.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule il est bon de noter que Billie Eilish serait actuellement en train de préparer le successeur de son premier opus. Un album qui sera une de plus marqué par la présence de son frère Finneas, aussi talentueux que sa jeune soeur…

Découvrez “No Time To Die”, le nouveau clip de Billie Eilish :