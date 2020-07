Clip “How You Like That” : BLACKPINK tient les rênes de son destin

C’est l’un des groupes phénomènes du moment, BLACKPINK sort les griffes sur l’explosif “How You Like That” à découvrir sur aficia !

“BLACKPINK dans ta zone”, telle est la signature du quatuor féminin BLACKPINK qui ouvre chacune des dernières productions dévoilées, comme pour symboliser une montée en puissance. Formé par Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa en 2016, le groupe coréen est incontestablement devenu l’un des plus influents dans le paysage musical actuel. Une aubaine pour ces quatre chanteuses de K-pop qui effectuent des entraînements acharnés pour allier à la perfection chant et danse, sous l’œil avisé d’YG Entertainment.

Prolifiques et performeuses remarquables sur scène, les acolytes préparent actuellement leur premier opus studio attendu dans les bacs à la rentrée prochaine. Mais avant de lever le voile sur un recueil d’une dizaine de compositions originales, BLACKPINK présente “How You Like That”, le premier single extrait de ce disque qui sera rapidement suivi cet été par une ou deux pistes supplémentaires.

Un message universel

C’est sur un rythme explosif et ambitieux que mise “How You Like That”, chanté en anglais et en coréen par les interprètes qui ont récemment donné de la voix aux côtés de Lady Gaga sur “Sour Candy”. Ponctuée par des beats féroces et addictifs, la piste se révèle imparable en cette saison estivale. BLACKPINK porte un message résolument positif, invitant tout un chacun à rester maître de son destin mais aussi à toujours poursuivre ses rêves et ambitions, et cela même dans les moments sombres.

Cet hymne aux allures de tube bat actuellement tous les records. En une journée de diffusion, le clip d’“How You Like That” a collecté plus de 80 millions de visionnages et ce n’est pas tout puisqu’il s’agit également de la vidéo qui a atteint le plus rapidement les 100 millions de vues sur la plateforme YouTube ! Véritable étoile montante, BLACKPINK construit un véritable empire, porté par quatre icônes prêtent à en découdre. Les filles le prouvent dans cette mise en images plébiscitée où elles chantent et dansent dans différents décors esthétiques et futuristes, à la recherche de la lumière et d’un espoir nouveau.

Découvrez “How You Like That”, le dernier clip de BLACKPINK :