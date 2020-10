“Tu seras la dernière” : Boulevard des Airs invite Lola Dubini

À quelques semaines de l’arrivée de leur cinquième album, Boulevard des Airs présente un extrait de celui-ci et revisite “Tu seras la dernière” en compagnie de la pétillante Lola Dubini. C’est à découvrir sur aficia.

Après 4 albums, dont le dernier en date Je me dis que toi aussi est certifié Disque d’Or (soit l’équivalent de 50.000 ventes), le groupe Boulevard des Airs s’apprête à partager un cinquième opus, une création originale et particulièrement riche en collaboration qui sortira le 20 novembre prochain sous le nom de Loin des yeux.

Comme l’a annoncé le groupe, cet album sera différent et contiendra, en plus des nouvelles compositions, des titres déjà partagés lors des albums précédents mais cette fois interprétés en duo. On pourra notamment retrouver les groupes Tryo et Lunis ou encore Claudio Capéo, Tibz, Jérémy Frérot, Gauvain Sers ainsi que Lola Dubini.

Une collaboration avec une voix féminine !

Lola Dubini, l’artiste aux multiples facettes (actrice, humoriste, chanteuse…) est d’ailleurs la première personne à avoir répondu présente pour le nouveau projet de Boulevard des Airs. On les retrouve ensemble sur la chanson “Tu seras la dernière”. Le mélange des timbres et la présence d’une voix féminine apportent une certaine légèreté à la chanson initialement sortie en 2019.

Avec l’illustration vidéo réalisée par JB Burbaud, Boulevard des Airs et Lola Dubini nous plongent dans un moment de partage accompagné d’une ambiance chaleureuse et conviviale, le tout, grâce à leur bonne humeur communicative qui se ressent parfaitement à travers ce clip !

Découvrez “Tu seras la dernière”, le nouveau clip de Boulevard des Airs :