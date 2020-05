Broken Back dévoile ses capsules “Coronacoustic” et c’est génial !

Pendant le confinement, quoi de mieux que de revisiter ses propres titres de façon décalé. Parfois, cela donne un résultat étonnant ! Regardez ce que Broken Back propose sur aficia.

Parfois on se demande si on aurait pu se passer de certaines voix… Probablement que notre confinement serait bien différent sans Broken Back qui dévoile depuis le mois dernier plusieurs capsules intitulés “Coronacoustic”. Il reprend en acoustique ses premiers ou derniers succès, parfois accompagné de ses musiciens Sam and Tom’ comme sur “Halcyon Birds”.

Depuis Saint-Malo, il passe en revue, et tout en s’amusant, “One By One” “Wait” ou encore ”Young Souls”, tous extraits de son dernier album Good Days paru en janvier dernier. Seul bémol, ces capsules sont bien trop courtes !

Bonne nouvelle néanmoins, Broken Back ne s’est jamais arrêté de concevoir de la musique. Un nouvel album pourrait arriver plus tôt que prévu d’après à ses propres dires sur les réseaux sociaux, là où on le voit essayer mille et mille productions ensoleillés et tropicales…