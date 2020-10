Claes : le clip de “Trouve toi des amis”

Claes se retrouve sur nos écrans avec le clip de “Trouve toi des amis”. Un titre fort et introspectif à découvrir avec aficia.

C’est avec le délicieux “Il va se passer quelque chose”, nous avions déjà eu l’occasion de mettre en avant Claes, notamment dans notre sélection ‘Urban Pop’.

Cette fois c’est un titre qui évoque les violences et le harcèlement durant l’enfance et l’adolescence que l’artiste s’expose. Un titre fort et introspectif pour Claes qui propose, une fois de plus, une mise en images originale pour “Trouve toi des amis”.