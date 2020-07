Clip “Comment” : Clou mise sur une simplicité efficace !

C’est avec le clip de “Comment” que la chanteuse Clou décide de poursuivre l’exploitation de son EP sorti en mai dernier. C’est à découvrir sur aficia.

Quelques jours après le passage en 2020, Clou dévoilait “Rouge”, le premier extrait de son EP Comment. Afin de s’immerger un peu plus dans son univers, l’artiste misait sur un clip on ne peut plus écarlate !

C’est ensuite avec “Comme au cinéma” que Clou choisissait de promouvoir cet EP de cinq titres. L’illustration vidéo de ce deuxième morceau a d’ailleurs rencontré un engouement plus fort que le précédent clip et compte à ce jour plus de 150.000 vues sur YouTube.

Clou seule face à la caméra…

Désormais, Clou souhaite mettre en lumière “Comment”, un titre aux paroles assez abstraites avec un côté nettement plus pop et étincelant !

👉 Découvre Clou en format #10Moi…

Pour cette nouvelle mise en image, Clou a décidé de faire confiance à Cauboyz à la réalisation ainsi qu’au producteur Romuald Sintes pour un résultat final qui nous plonge dans la simplicité que dégage l’artiste. À la fois coloré avec un côté rétro, le clip laisse apparaître la chanteuse une nouvelle fois seule face à la caméra, tout comme dans la vidéo illustrant “Comme au cinéma”.

Découvrez “Comment”, le nouveau clip de Clou :