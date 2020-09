Les 5 titres à écouter d’urgence avec Birdy, Sigala, The Score…

On fait un petit tour des coups de cœur avec 5 titres à écouter d’urgence ! aficia craque pour Carly Rae Jepsen, The Score ou encore Janie…

Nous avions terriblement envie de vous partager 5 titres qui tournent en boucle actuellement à la rédaction. 5 titres à mettre dans vos playlists pour accompagner votre rentrée et commencer, en musique, l’automne qui pointe doucement le bout de son nez.

Carly Rae Jepsen…

Parmi celles et ceux qui font leur rentrée, il y a la belle Carly Rae Jepsen qui revient avec le langoureux “Never Get To Hold You”. On la retrouve dans un registre qui lui va si bien. L’interprète de “Call Me Maybe” propose un morceau pop accrocheur et si doux à la fois. On succombe !

Découvrez “Never Get To Hold You” de Carly Rae Jepsen :

Sigala x James Arthur…

Collaboration inattendue entre le DJ Sigala et le Britannique James Arthur qui allient leurs forces sur “Lasting Lover”, qui, vous l’aurez reconnu, reprend l’instru de “Time To Pretend” de MGMT. C’est enivrant et c’est toujours agréable d’entendre la voix de James Arthur au service d’un DJ…

Découvrez “Lasting Lover” de Sigala et James Arthur :

Janie…

Coup de cœur ! Janie nous gâte cet été. Il y a quelques jours, l’artiste nous donnait rendez-vous sur les plages de Corse pour le tournage de “Les mêmes chansons”, une sublime chanson qui nous rappelle à quel point la musique prend une importance dans nos vies…

Découvrez “Les mêmes chansons” de Janie :

Birdy…

C’est le grand retour de Birdy ! L’interprète de “Skinny Love” s’offre une version acoustique de son nouveau titre “Open Your Heart”. Comme son nom l’indique, l’artiste parle d’amour en piano-voix, histoire de chasser les mauvaises nouvelles quotidiennes. Un nouvel album est en préparation…

Découvrez “Open Your Heart” de Birdy :

The Score…

Dans un tout autre registre, The Score vient de publier son nouvel album Carry On, sur lequel on retrouve quelques collaborations intéressantes comme Jamie N Commons, Travis Barker et Awolnation sur le titre éponyme. Évidemment, ça décoiffe !

Découvrez “Carry On” de The Score et Awolnation :