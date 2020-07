Elisa Tovati et Tom Dice revisitent “Il nous faut”

Près de dix ans après le succès du titre “Il nous faut”, Elisa Tovati et Tom Dice font renaître leur duo avec un remix estival à découvrir sur aficia !

“Il nous faut” est incontestablement le single qui a porté les carrières d’Elisa Tovati et de Tom Dice. Un duo incontournable qui a rythmé l’été 2012 au gré des riffs d’une guitare acoustique et de la tension romantique des cordes. Ajouté sur la tracklist de l’opus Le Syndrome de Peter Pan d’Elisa Tovati, le titre a pourtant failli ne jamais voir le jour.

Mais malgré le scepticisme ambiant en studio à l’égard de cette jolie ballade, la chanteuse s’est battue pour défendre son projet. Convaincue du potentiel du titre “Il nous faut”, l’artiste lui donnant une chance en l’enregistrant en duo avec le belge Tom Dice, très populaire à cette époque après une prestation remarquée à la cinquante-cinquième édition du Concours Eurovision de la Chanson en 2010.

Un projet studio commun ?

Entêtante à souhait, la piste a fait son bonhomme de chemin sur les ondes et le bonheur des deux interprètes qui se sont récemment vus attribuer le prix radio du titre le plus diffusé de la décennie par la société Yacast France. Il semblerait que ce prix ait provoqué une once de mélancolie chez Elisa Tovati et Tom Dice qui préparent actuellement un disque en commun sous le pseudonyme Elisa & Tom.

Mais afin de célébrer ces retrouvailles, les deux acolytes rendent hommage à leur grand succès en levant le voile sur un remix estival et dansant. “Il nous faut” se voit enveloppé d’une production résolument moderne et aérienne qui devrait faire son effet cet été du côté des amateurs d’electro. En revanche, elle touchera certainement moins les nostalgiques qui préféreront écouter la version originale, certainement plus en phase avec les paroles.

Écoutez le remix du single “Il nous faut” :